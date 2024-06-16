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Поздравления с новорожденным: красивые пожелания и открытки

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Лучшие поздравления при рождении ребенка
Лучшие поздравления при рождении ребенка. Фото Telegraf

Выберите теплые слова пожеланий для новоиспеченных родителей

Рождение ребенка — это всегда радостное событие, наполненное ожиданием, волнением и безграничной любовью. Когда друзья и семья собираются, чтобы отпраздновать рождение долгожданного малыша, самое время осыпать новоиспеченных родителей поздравлениями.

Найти правильные слова, чтобы идеально передать свои эмоции и сказать то, что у вас на уме, бывает сложно. В такой ситуации на помощь может прийти эта подборка, в которой "Телеграф" собрал особенные поздравления с рождением малыша. Здесь можно найти не только пожелания в стихах и прозе, но и красивые поздравительные открытки.

Поздравления с рождением ребенка

Поздравляю вас с рождением маленького чуда! Пусть ваш ребеночек растет счастливым, крепким и здоровым, радуя маму с папой. Спокойных ночей вам, успехов малышу и семейного благополучия.

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Поздравляю от всей души с рождением маленького чуда и самой большой радости. Пусть ангел кроху всегда оберегает, пусть путь ребенка будет светлым и добрым. Желаю крепкого здоровья и благополучия семье, неугасаемого счастья и любви.

***

Поздравляем вас с новым человечком! Пусть растет самым счастливым на свете. Пусть будет здоровым, смышленым, озорным. А вам, молодые родители, пожелаю спокойных ночей, терпения и положительных эмоций.

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От всей души поздравляю с рождением маленького человечка и большого чуда. Желаю семье достатка и благополучия, а крохе — крепкого здоровья, большого счастья на жизненном пути и светлой удачи.

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Примите мои искренние поздравления с рождением ребенка! Пусть маленькая крошечка растет в нежности, любви, радости и счастье. Желаю родителям терпения, взаимопонимания, только светлых и добрых дней впереди!

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Поздравляю с долгожданным событием, с рождением ребенка! Пусть в Вашей семейной жизни будут только приятные хлопоты, радостные эмоции, счастливые моменты и чудесные дни! Растите свою кроху в любви, заботе, нежности и доброте!

***

Поздравляю с огромным чудом — рождением ребенка! Желаю, чтобы ваша семья была полна любви, гармонии и великолепных моментов, связанных с общей радостью. Будьте здоровы, растите, развивайтесь и пусть счастье озаряет вас каждый день!

***

От всей души поздравляю Вашу семью с новорожденным! Пусть маленький ангелочек с первых дней дарит море радости и позитивных эмоций! Желаю Вам растить ребенка в атмосфере любви, доброты и нежности!

***

Поздравляю с рождением ребенка! Пусть каждый его день будет наполнен светом и теплом, пусть новорожденный растёт крепким и здоровым, пусть радует родителей своим взрослением и своими успехами!

***

Поздравляем с пополнением в вашем семействе! Пусть ваш ребеночек растет здоровым и счастливым. Всегда радует своих близких теплой и искренней улыбкой. Желаем, чтобы ангел-хранитель оберегал всю вашу крепкую семью.

***

Поздравляем вас с рождением нового человека, нового члена вашей семьи. Это — ваше будущее, теперь в этом маленьком существе сосредоточатся все ваши планы, ваши надежды и ваши мечты. Пусть ваша кроха растёт здоровеньким и счастливым человечком, радует семью своими способностями и успехами, будьте счастливы, поздравляю!

***

С самым потрясающим в жизни событием Вас поздравляю! Самых сладких малышу дней, самых задорных улыбок и самого громкого смеха. Всегда желаю быть на одной волне с ним, доверять и слушать друг друга!

Поздравления с новорожденным

Поздравляю с рождением сыночка! Пусть малыш растет здоровеньким, на радость родителям, станет вашей гордостью и опорой. Желаю только позитивных моментов в новом этапе вашей жизни, терпения, мира и счастья в вашу семью!

***

Поздравляем с самым волшебным событием в вашей семье, с рождением маленького чуда — сыночка! Вы большие молодцы и будете прекрасными родителями. Этот новый этап жизни пусть подарит вашей семье много радости, сил и ярких красок. Желаем меньше бессонных ночей, больше терпения, открытий и побед. Богатырского здоровья вам и сыночку, мира, идиллии и большой любви!

***

От всего сердца поздравляю вашу семью с новорожденным! На свет появился чудесный мальчик — ваша гордость! Желаю малышу расти здоровым и крепким, а родителям — наслаждаться этим прекрасным временем и дорожить каждым мгновением. Будьте счастливы!

***

От всего сердца хочу поздравить с рождением сына и желаю сил и здоровья, чтоб поднять и вырастить истинного мужчину, который будет опорой и гордостью для тебя. Пусть малыш вырастет крепким и веселым. Пусть в его жизни будет множество ослепительных красок и верных друзей. А тебе хочется пожелать, чтобы ночи проходили спокойно, а сын радовал ласковыми прикосновениями и счастливой улыбкой!

***

Поздравляем вас с появлением чуда — маленького сыночка! Сын пусть растет здоровым, веселым, активным и счастливым, а родители пусть будут терпеливыми, любящими и понимающими. Ура!

Поздравления с новорожденной

От всего сердца поздравляю с рождением прекрасной девочки, чудесной доченьки. Желаю, чтобы малышка росла счастливой и веселой, чтобы ее жизнь была светлой и доброй. Пусть в вашей семье всегда царят мир и любовь, а дочь будет большой радостью и самой настоящей гордостью.

***

Поздравляю с рождением дочери! Желаю огромного счастья всей семье. Пусть в вашем доме живёт любовь, нежность, уважение и взаимопонимание. Пусть малышка растёт здоровой и радует вас каждую минуту!

***

Поздравляю с долгожданным пополнением в семье! Желаю дочке здоровья, а маме — скорейшего восстановления. Желаю терпения, спокойствия, поменьше бессонных ночей, побольше радостных событий. Пусть ваша девочка будет маленькой звездочкой, которая будет светить вам и в лучшие, и в трудные времена. Пусть сложности будут не такими уж сложными, дни — мирными, ночи — тихими, а улыбка малышки — счастливой!

***

Искренне поздравляю с рождением дочери. Новая звездочка появилась на свет. Пусть она растет здоровенькой, умненькой, красивой и дарит счастье. Чтобы радовала изо дня в день своей улыбкой и искренними эмоциями.

***

От всей души поздравляю с рождением дочери! Дочь — это подарок от Бога. Желаю крепкого здоровья, радости, мира, тепла вашей малышке. Пусть растет на радость родным и близким. А вам, родители, желаю терпения, спокойных ночей, радости и счастья.

Поздравления на рождение ребенка в стихах

В доме новый член семьи —

Всем родным на радость.

Пусть растет в большой любви,

В нежности купаясь.

Пусть малютке даст Господь

Мудрость, клад талантов,

Детке чтоб легко жилось,

Здорово и сладко.

Снов спокойных, ярких дней,

Вечеров душевных.

Ждет теперь вас каждый день

Счастье непременно!

***

Вот и аист прилетел

В гости долгожданный.

И теперь у вас в семье

Есть малыш желанный!

Появился человек,

Маленький и милый.

Он теперь для вас навек

Будет центром мира!

Мы здоровья малышу

От души желаем.

Маму с папой крепыша

Громко поздравляем!

***

Тебя с новорожденным

Поздравить я спешу,

Любви, здоровья, счастья

Желаю малышу.

И крепким, и здоровым

Пусть кроха подрастает.

Пусть позитивом, радостью

Твою жизнь наполняет.

Звенит, не умолкая,

Пусть в доме детский смех,

Желаю с малышом я

Вам быть счастливей всех.

***

Приветик, крошка! Рад весь мир.

От счастья папа вон в экстазе.

Закатим в твою честь мы пир,

Да главное в нашем рассказе —

Ребенку пожелать здоровья,

А остальное мы всё купим.

Воспитывать дитя с любовью

Обязаны! А то отлупим.

Короче, мы вас поздравляем,

Ребенку счастья лишь желаем,

У вас оно уж есть, считаем.

***

Когда рождается малыш,

В семье большая радость.

До мелочей в душе хранишь

Пронзительную сладость.

И первый вздох, и первый крик,

И первое движение.

Расти счастливым человечком!

И с первым днем рождения!

Странички жизни так чисты,

Потом напишут строчки..

Пусть с самой светлой полосы

Начнутся дни и ночки.

***

Долгожданный день настал —

Аист в дом ваш постучал.

Сверток маленький принес,

Да не в шутку, а всерьез.

Изменилось все кругом,

И наполнился ваш дом

Радостною суетой,

Тихим пением, добротой.

Мы поздравить вас хотим,

Пожелать огромных сил,

Все премудрости постичь,

Чтоб ребеночка растить!

***

От двух полосок до рождения

Ты 9 месяцев прошла,

Так принимай же поздравления,

Ты наконец-то родила!

Здоровья вам на пару с крохой,

Чтоб ровно, четко все пошло,

Пусть будет всё у вас отлично,

Встречает радостью вас дом!

В развитии удачи, роста,

Чтоб была доброю судьба,

И много-много в жизни счастья

Твоей малютке принесла!

***

Поздравляю с пополненьем!

Нет счастливее момента,

Чем дитя на свет явленье,

Долгожданной даты этой!

Пусть же кроха криком громким

Стены в доме оглушает,

И здоровеньким ребёнком

Всем на радость подрастает!

***

С крохой мы Вас поздравляем,

Счастья, чаду, Вашему желаем.

Пусть в счастье растёт, улыбается,

Научиться всему пусть старается!

Вам, родители, большого терпения,

Всегда отличного Вам настроения…

Ангел-хранитель пусть Вас бережёт,

Жизнь счастливая только лишь ждёт!

***

С рождением ребенка поздравляю,

От всей души здоровья Вам желаю,

Комочек радости теперь у Вас живет,

Какое ж чудо Вас теперь с ним ждет!

Растет пусть не по дням, а по часам

И много счастья пусть приносит Вам.

Заботой и любовью окружите,

Всю ласку непременно подарите.

***

Поздравляем с рожденьем ребенка!

Крохе — счастья, здоровья, тепла!

С крошкой в шапочке и распашонке

Ваша жизнь новый смысл обрела.

Появился ребенок, а значит,

Полноценной вы стали семьей!

Пусть судьба вам подарит удачу,

Пусть успех ждет во всём вас большой!

***

Ваша встреча с малышом

Пронизана любви теплом,

Пусть семья растёт, крепчает,

Год от года расцветает.

Здоровья, счастья и успеха,

Дома радостного смеха,

Пусть дитя растет активным,

Бодрым, ярким, позитивным!

Поздравления с новорожденным ребенком в открытках

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Ранее "Телеграф" подборку открыток с днем рождения. Эти яркие картинки помогут поздравить родных и близких людей.

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