Поздравления с новорожденным: красивые пожелания и открытки
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Выберите теплые слова пожеланий для новоиспеченных родителей
Рождение ребенка — это всегда радостное событие, наполненное ожиданием, волнением и безграничной любовью. Когда друзья и семья собираются, чтобы отпраздновать рождение долгожданного малыша, самое время осыпать новоиспеченных родителей поздравлениями.
Найти правильные слова, чтобы идеально передать свои эмоции и сказать то, что у вас на уме, бывает сложно. В такой ситуации на помощь может прийти эта подборка, в которой "Телеграф" собрал особенные поздравления с рождением малыша. Здесь можно найти не только пожелания в стихах и прозе, но и красивые поздравительные открытки.
Поздравления с рождением ребенка
Поздравляю вас с рождением маленького чуда! Пусть ваш ребеночек растет счастливым, крепким и здоровым, радуя маму с папой. Спокойных ночей вам, успехов малышу и семейного благополучия.
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Поздравляю от всей души с рождением маленького чуда и самой большой радости. Пусть ангел кроху всегда оберегает, пусть путь ребенка будет светлым и добрым. Желаю крепкого здоровья и благополучия семье, неугасаемого счастья и любви.
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Поздравляем вас с новым человечком! Пусть растет самым счастливым на свете. Пусть будет здоровым, смышленым, озорным. А вам, молодые родители, пожелаю спокойных ночей, терпения и положительных эмоций.
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От всей души поздравляю с рождением маленького человечка и большого чуда. Желаю семье достатка и благополучия, а крохе — крепкого здоровья, большого счастья на жизненном пути и светлой удачи.
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Примите мои искренние поздравления с рождением ребенка! Пусть маленькая крошечка растет в нежности, любви, радости и счастье. Желаю родителям терпения, взаимопонимания, только светлых и добрых дней впереди!
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Поздравляю с долгожданным событием, с рождением ребенка! Пусть в Вашей семейной жизни будут только приятные хлопоты, радостные эмоции, счастливые моменты и чудесные дни! Растите свою кроху в любви, заботе, нежности и доброте!
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Поздравляю с огромным чудом — рождением ребенка! Желаю, чтобы ваша семья была полна любви, гармонии и великолепных моментов, связанных с общей радостью. Будьте здоровы, растите, развивайтесь и пусть счастье озаряет вас каждый день!
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От всей души поздравляю Вашу семью с новорожденным! Пусть маленький ангелочек с первых дней дарит море радости и позитивных эмоций! Желаю Вам растить ребенка в атмосфере любви, доброты и нежности!
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Поздравляю с рождением ребенка! Пусть каждый его день будет наполнен светом и теплом, пусть новорожденный растёт крепким и здоровым, пусть радует родителей своим взрослением и своими успехами!
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Поздравляем с пополнением в вашем семействе! Пусть ваш ребеночек растет здоровым и счастливым. Всегда радует своих близких теплой и искренней улыбкой. Желаем, чтобы ангел-хранитель оберегал всю вашу крепкую семью.
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Поздравляем вас с рождением нового человека, нового члена вашей семьи. Это — ваше будущее, теперь в этом маленьком существе сосредоточатся все ваши планы, ваши надежды и ваши мечты. Пусть ваша кроха растёт здоровеньким и счастливым человечком, радует семью своими способностями и успехами, будьте счастливы, поздравляю!
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С самым потрясающим в жизни событием Вас поздравляю! Самых сладких малышу дней, самых задорных улыбок и самого громкого смеха. Всегда желаю быть на одной волне с ним, доверять и слушать друг друга!
Поздравления с новорожденным
Поздравляю с рождением сыночка! Пусть малыш растет здоровеньким, на радость родителям, станет вашей гордостью и опорой. Желаю только позитивных моментов в новом этапе вашей жизни, терпения, мира и счастья в вашу семью!
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Поздравляем с самым волшебным событием в вашей семье, с рождением маленького чуда — сыночка! Вы большие молодцы и будете прекрасными родителями. Этот новый этап жизни пусть подарит вашей семье много радости, сил и ярких красок. Желаем меньше бессонных ночей, больше терпения, открытий и побед. Богатырского здоровья вам и сыночку, мира, идиллии и большой любви!
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От всего сердца поздравляю вашу семью с новорожденным! На свет появился чудесный мальчик — ваша гордость! Желаю малышу расти здоровым и крепким, а родителям — наслаждаться этим прекрасным временем и дорожить каждым мгновением. Будьте счастливы!
***
От всего сердца хочу поздравить с рождением сына и желаю сил и здоровья, чтоб поднять и вырастить истинного мужчину, который будет опорой и гордостью для тебя. Пусть малыш вырастет крепким и веселым. Пусть в его жизни будет множество ослепительных красок и верных друзей. А тебе хочется пожелать, чтобы ночи проходили спокойно, а сын радовал ласковыми прикосновениями и счастливой улыбкой!
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Поздравляем вас с появлением чуда — маленького сыночка! Сын пусть растет здоровым, веселым, активным и счастливым, а родители пусть будут терпеливыми, любящими и понимающими. Ура!
Поздравления с новорожденной
От всего сердца поздравляю с рождением прекрасной девочки, чудесной доченьки. Желаю, чтобы малышка росла счастливой и веселой, чтобы ее жизнь была светлой и доброй. Пусть в вашей семье всегда царят мир и любовь, а дочь будет большой радостью и самой настоящей гордостью.
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Поздравляю с рождением дочери! Желаю огромного счастья всей семье. Пусть в вашем доме живёт любовь, нежность, уважение и взаимопонимание. Пусть малышка растёт здоровой и радует вас каждую минуту!
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Поздравляю с долгожданным пополнением в семье! Желаю дочке здоровья, а маме — скорейшего восстановления. Желаю терпения, спокойствия, поменьше бессонных ночей, побольше радостных событий. Пусть ваша девочка будет маленькой звездочкой, которая будет светить вам и в лучшие, и в трудные времена. Пусть сложности будут не такими уж сложными, дни — мирными, ночи — тихими, а улыбка малышки — счастливой!
***
Искренне поздравляю с рождением дочери. Новая звездочка появилась на свет. Пусть она растет здоровенькой, умненькой, красивой и дарит счастье. Чтобы радовала изо дня в день своей улыбкой и искренними эмоциями.
***
От всей души поздравляю с рождением дочери! Дочь — это подарок от Бога. Желаю крепкого здоровья, радости, мира, тепла вашей малышке. Пусть растет на радость родным и близким. А вам, родители, желаю терпения, спокойных ночей, радости и счастья.
Поздравления на рождение ребенка в стихах
В доме новый член семьи —
Всем родным на радость.
Пусть растет в большой любви,
В нежности купаясь.
Пусть малютке даст Господь
Мудрость, клад талантов,
Детке чтоб легко жилось,
Здорово и сладко.
Снов спокойных, ярких дней,
Вечеров душевных.
Ждет теперь вас каждый день
Счастье непременно!
***
Вот и аист прилетел
В гости долгожданный.
И теперь у вас в семье
Есть малыш желанный!
Появился человек,
Маленький и милый.
Он теперь для вас навек
Будет центром мира!
Мы здоровья малышу
От души желаем.
Маму с папой крепыша
Громко поздравляем!
***
Тебя с новорожденным
Поздравить я спешу,
Любви, здоровья, счастья
Желаю малышу.
И крепким, и здоровым
Пусть кроха подрастает.
Пусть позитивом, радостью
Твою жизнь наполняет.
Звенит, не умолкая,
Пусть в доме детский смех,
Желаю с малышом я
Вам быть счастливей всех.
***
Приветик, крошка! Рад весь мир.
От счастья папа вон в экстазе.
Закатим в твою честь мы пир,
Да главное в нашем рассказе —
Ребенку пожелать здоровья,
А остальное мы всё купим.
Воспитывать дитя с любовью
Обязаны! А то отлупим.
Короче, мы вас поздравляем,
Ребенку счастья лишь желаем,
У вас оно уж есть, считаем.
***
Когда рождается малыш,
В семье большая радость.
До мелочей в душе хранишь
Пронзительную сладость.
И первый вздох, и первый крик,
И первое движение.
Расти счастливым человечком!
И с первым днем рождения!
Странички жизни так чисты,
Потом напишут строчки..
Пусть с самой светлой полосы
Начнутся дни и ночки.
***
Долгожданный день настал —
Аист в дом ваш постучал.
Сверток маленький принес,
Да не в шутку, а всерьез.
Изменилось все кругом,
И наполнился ваш дом
Радостною суетой,
Тихим пением, добротой.
Мы поздравить вас хотим,
Пожелать огромных сил,
Все премудрости постичь,
Чтоб ребеночка растить!
***
От двух полосок до рождения
Ты 9 месяцев прошла,
Так принимай же поздравления,
Ты наконец-то родила!
Здоровья вам на пару с крохой,
Чтоб ровно, четко все пошло,
Пусть будет всё у вас отлично,
Встречает радостью вас дом!
В развитии удачи, роста,
Чтоб была доброю судьба,
И много-много в жизни счастья
Твоей малютке принесла!
***
Поздравляю с пополненьем!
Нет счастливее момента,
Чем дитя на свет явленье,
Долгожданной даты этой!
Пусть же кроха криком громким
Стены в доме оглушает,
И здоровеньким ребёнком
Всем на радость подрастает!
***
С крохой мы Вас поздравляем,
Счастья, чаду, Вашему желаем.
Пусть в счастье растёт, улыбается,
Научиться всему пусть старается!
Вам, родители, большого терпения,
Всегда отличного Вам настроения…
Ангел-хранитель пусть Вас бережёт,
Жизнь счастливая только лишь ждёт!
***
С рождением ребенка поздравляю,
От всей души здоровья Вам желаю,
Комочек радости теперь у Вас живет,
Какое ж чудо Вас теперь с ним ждет!
Растет пусть не по дням, а по часам
И много счастья пусть приносит Вам.
Заботой и любовью окружите,
Всю ласку непременно подарите.
***
Поздравляем с рожденьем ребенка!
Крохе — счастья, здоровья, тепла!
С крошкой в шапочке и распашонке
Ваша жизнь новый смысл обрела.
Появился ребенок, а значит,
Полноценной вы стали семьей!
Пусть судьба вам подарит удачу,
Пусть успех ждет во всём вас большой!
***
Ваша встреча с малышом
Пронизана любви теплом,
Пусть семья растёт, крепчает,
Год от года расцветает.
Здоровья, счастья и успеха,
Дома радостного смеха,
Пусть дитя растет активным,
Бодрым, ярким, позитивным!
Поздравления с новорожденным ребенком в открытках
Ранее "Телеграф" подборку открыток с днем рождения. Эти яркие картинки помогут поздравить родных и близких людей.