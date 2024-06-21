Привітання для мами з народженням сина: гарні побажання та листівки

Розповідаємо, як привітати маму з народженням сина

Народження дитини – особливий та пам’ятний момент для батьків та їх близьких. Членам сім’ї та друзям дуже важливо привітати маму з народженням синочка і тим самим підтримати її у цей зворушливий і водночас складний момент.

Якщо ви не знаєте, що побажати новоспеченій матусі, вам допоможе ця добірка. "Телеграф" зібрав щирі та теплі побажання у віршах та прозі, які можна доповнити ще й гарною листівкою.

Поздоровлення з народженням сина для мами своїми словами

Вітаю щасливу матусю з народженням чудового синочка! Бажаю твоєму хлопчику всього найдобрішого, найрадіснішого, найсвітлішого, найкрасивішого і найвеселішого в його житті. Нехай син росте міцним і сильним козаком, нехай з кожним днем хлопчик радує маму своєю любов’ю, міцними обіймами, ніжними поцілунками та впевненими кроками до успіху!

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Вітаю щасливу матусю з народженням дорогого синочка! Бажаю насолоджуватися прекрасними хвилинами материнства, а твоєму синочку рости здоровим, розумним, красивим, тямущим, добрим, веселим і хоробрим хлопчиськом. Миру вашому дому, щастя вашій родині та мирного дитинства для сина!

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Вітаю з народженням сина! Бажаю почуватися необхідною, окриленою та захищеною. Адже син — це опора та ніжність, відрада та гордість. Бажаю миру та сімейного щастя, мати всі засоби та можливості для виховання сміливого, веселого та талановитого хлопчика!

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Прекрасну матусю вітаю з народженням чудового синочка, чарівного ангела! Бажаю сімейного щастя та вічного блага, високого достатку та удачі. Нехай малюк росте на радість мамі, буде здоровим і сильним, відважним і красивим, веселим і бешкетним.

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Вітаю із сином! Це така гордість, це таке щастя! Це посмішки без приводів, це любов від щирого серця. Нехай у житті будуть тепер лише світлі смуги, а син тішить здобутками та перемогами.

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Вітаємо матусю з народженням синочка — її рідного чоловічка, її казкового принца! Як довго мама чекала на це диво! Бажаємо їй здоров’я та якнайшвидшого відновлення, спокійних ночей та бадьорих пробуджень вранці. Нехай щодня синочок тішить маму, добре їсть і додає у вазі. Щастя та добробуту вашій родині!

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Сердечно вітаю тебе з появою улюбленого синочка. Будь завжди щасливою мамою, живи удосталь та радості. Усього найкращого тобі та дитині.

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Сьогодні у тебе народився синок, і це чудова подія! Бажаю, щоб малюк приносив тобі тільки радість і завжди зростав здоровеньким! Я знаю, що ти будеш прекрасною мамою для цього янголятка! Нехай щира усмішка дитини дарує тобі величезне щастя день у день!

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Відбулася довгоочікувана і найрадісніша подія в житті — народження малюка, прекрасного хлопчика. Бажаємо матусі сил, терпіння у нелегкій справі — вихованні людини, доброї, сильної, чесної та здорової. Нехай у мами буде купа добрих помічників і достатньо часу на себе!

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Чарівну маму вітаємо з народженням синочка і хочемо побажати трепетності, ніжності, достатку сміху, радості, посмішок та лагідних дотиків!

Вірші привітати маму з народженням сина

Народила ти синочка,

Хай щасливим буде хлопчик.

Мужнім, сильним хай зростає,

Все, що схоче — досягає!

Побажаю я маляті

Добрих мудрих маму й тата.

Щоб жилося вам прекрасно,

Наче в самій гарній казці!

***

Вітаю із маленьким дивом!

Росте здоровим хай, щасливим,

Хай Бог його благословляє

І від негод охороняє.

Дарує щастя вам багато,

Раділи щоб і мама, й тато.

Хай мужнім виросте і сильним.

З народженням вітаю сина!

***

Хочеш вір або не вір,

Народився богатир!

Ми усі його вітаєм,

І від серця побажаєм,

Щоб ріс чемним і здоровим,

Щоб ніколи не був хворий,

Щоб не плакав, не кричав,

Усю ніч тихенько спав!

Ангел хай оберігає,

На шлях добрий наставляє.

Щастя сину і батькам,

І бабусям, і дідам!

***

З народженням сина прийми привітання!

Усі твої мрії, усі сподівання

Хай він виправдовує, швидко зростає,

Любов та турботу завжди пам`ятає.

Здоров`я бажаємо ми всій родині.

Хай щастя завжди з вами буде віднині.

Від долі отримала ти нагороду:

Синочок коханий — продовження роду!

***

З народженням сина щиро вітаю!

Хай Янгол дитинку оберігає,

Хай доля щаслива чекає на нього,

Хай він відчуває підтримку від Бога.

Щасливе дитинство у сина хай буде,

Щоб поруч були лише люблячі люди,

Книжок щоб та іграшок мав цілі гори,

Щоб змалку літав із батьками на море!

***

Я з народженням сина тебе щиро вітаю!

І це щастя велике в житті, я вважаю.

Хай дитина росте, тішить маму та тата,

Її доля на радості буде багата.

Тобі, мамі, сил, терпіння, наснаги, здоров`я,

Теплоти у душі, щоби завжди з любов`ю

Йшов процес виховання, з добром, а не з криком,

Щоби справжнім зростав твій синок чоловіком!

***

Вітаємо щиро

З народженням сина.

Хай буде щаслива,

Здорова дитина.

Хай кожен момент

Йому радість приносить,

А доля приємні

Сюрпризи підносить.

***

З народженням синочка! Справжнє диво —

Маленкий він, а щастя це безкрає!

Нехай зростає мудрим і красивим,

Нехай вас любить він і поважає.

Нехай міцним Котигорошком буде,

Хай виросте чудовим вам на радість,

Нехай турботу вашу не забуде

І стане вам опорою на старість!

Листівки для мами з народженням сина

Листівка привітати маму з народженням сина

Листівка з народженням сина

Вітання з народженням сина для мами

Привітання із народженням сина

Вітальна листівка мамі з народженням сина

Раніше "Телеграф" ділився із читачами добіркою гарних віршів із днем народження сина. Порадуйте та підтримайте нових батьків.