С 8 марта: идеи поздравлений и оригинальные открытки для учительниц

Не секрет, что работа учителя является одной из самых сложных. Поэтому, в праздник 8 марта, подарите им несколько теплых слов.

В этот день 8 Марта

Мы хотим Вам все сказать,

Что такого педагога

Во всём мире не сыскать!

Мы Вас ценим, уважаем,

Благодарность выражаем

За заботу, за Ваш труд.

Вы для нас как лучший друг!

Пусть для Вас всё расцветает,

Пусть в душе царит весна.

Счастья, радости желаем

И, конечно же, добра.

Вас с праздником весны и света

Хочу поздравить от души!

Пусть в сердце Вашем будет лето,

А дни все будут хороши.

Вы учите нас быть добрее,

Во всём прекрасное искать,

Быть образованней, умнее,

Науку сложную понять.

Спасибо Вам! Здоровья, счастья!

С Международным женским днем!

Благодаря стараньям Вашим

Мы много знаний обретем.

Вы дела все отложите

В этот день и в этот час,

Поздравления примите

С женским праздником от нас.

Уберите вы тетрадки.

Вам желает целый класс,

Чтоб в делах всё было гладко.

Если что — простите нас!

За волненья, за мороку,

Что пришлось Вам от нас терпеть,

Что порою на уроках

Начинали мы шуметь.

Улыбнитесь и простите,

Не судите строго нас.

Превосходный Вы учитель,

И мы очень ценим Вас.

Мы желаем Вам терпенья,

Деньги льются пусть дождем.

С теплым праздником весенним,

Будьте счастливы во всём.

Вы — не просто педагог,

К нам пришедший на урок.

Вы — богиня, ангел, чудо,

Вы — вся прелесть изумруда!

Вы прекрасны, Вы нежны,

Вы изящны и милы…

Одним словом, Вы — алмаз,

Богом, созданный для нас!

Мы Вас любим, уважаем,

С 8 Марта поздравляем!

Будьте счастливы, любимы

И всегда неотразимы!

8 Марта — день весенний,

Пусть принесет Вам настроенье,

Улыбку и цветов букет,

И солнца ясного привет!

Мы Вас сердечно поздравляем

И море счастья пожелаем!

Красоты и долгих лет,

Без печали и без бед.

Мы поздравляем Вас сердечно

С Международным женским днем!

Всегда нам с Вами интересно,

Душевно, мирно и тепло.

Вам удается мудро, честно

И справедливо разрешать

Все те сомнения и споры,

Что в классе могут возникать.

В сердцах Вы наших пробудили

Стремление к знаниям, к труду,

Вы многому нас научили,

И перед Вами мы в долгу.

Желаем Вам весны цветения,

Достатка, счастья, красоты,

Во всех делах без исключения

Космической лишь высоты!

Праздник женский и весенний

Снова в гости к нам спешит.

Вас поздравить непременно

Мы хотим от всей души!

Благодарны Вам безмерно

За терпение, добро.

Пусть у Вас на сердце будет

По-весеннему тепло.

Испарятся пусть невзгоды,

Словно ручейки весной,

И проблема пусть любая

Вам покажется простой.

Работа Ваша не простая -

Нас уму-разуму учить.

И по крупицам знания

Нам в головы вложить.

Вас с праздником сегодня

Поздравить мы спешим

И на 8 Марта

Вам пожелать хотим:

Приятной чтоб работа

Для Вас всегда была,

Чтоб на уроки с радостью

Спешила детвора.

Здоровья Вам и счастья,

Любви и теплоты.

Шипов чтоб в жизни не было,

А только лишь цветы!

В Международный женский день

Желаем Вам терпения!

Простите, что приносим мы

Порой Вам огорчения.

Пускай узнают в школе все,

Что Вы учитель лучший,

Желаем счастья Вам, любви

И жизни наилучшей!

Вы замечательный учитель!

И в этот день весенний Вас

С прекрасным праздником всех женщин

Сердечно поздравляет класс.

Желаем в школе дней счастливых,

Как можно меньше уставать,

С учениками мирно ладить

И их прекрасно понимать.

Жить, не теряя вдохновенья,

Осуществляя все мечты,

И быть такою же прекрасной

Как в марте первые цветы.

Поздравляем Вас с Международным женским днем ​​8 марта! Желаем Вам крепкого здоровья, неистощимой энергии, творческого вдохновения и благодарных учащихся. Пусть каждый день доставляет Вам радость и удовольствие от вашего благородного труда. Спасибо за Ваш профессионализм и преданность делу!

Поздравляем с 8 марта! Пусть ваш класс всегда будет послушным, а домашние задания – сделанными! Желаем вам море цветов, океан комплиментов и безграничного счастья!