На пленных россиян потратят десятки миллионов гривен

До октября бюджет потратит на пленных несколько десятков миллионов гривен

В то время как российские оккупанты совершают военные преступления, расстреливая украинских бойцов, сдавшихся в плен, Украина выполняет все условия Женевской конвенции об обращении с военнопленными. И это обходится подчас в десятки миллионов гривен, как например капитальный ремонт двух общежитий в новом лагере для российских пленных, созданный в Винницкой области в конце 2023 года

Речь идет о государственном учреждении "Лагерь для содержания военнопленных "Запад-2", на ремонт которого 21 и 23 февраля были объявлены сразу 3 государственных тендера. Необходим капремонт общежитий №1 и 2, а также восстановление канализации. Общая цена вопроса – 32,9 млн грн.

Так, на капремонт общежития №1 хотят потратить 15,9 млн грн, на которые будет проведен ремонт здания от самой крыши, начиная с разбора 390 квадратных метров кровли, ремонта стен, смены пола и прочих строительных операций на площадях в тысячи квадратных метров. Капитальный ремонт здания общежития №2 обойдется в 14,5 млн грн, а канализации – в 2,5 млн грн.

Хотя на сайте госзакупок пока нет претендентов на оказание этих услуг, время для подачи заявок по тендерам еще есть, ведь сами аукционы пройдут 1 и 4 марта.

Согласно условиям к ремонту победители тендеров должны будут приступить 1 апреля, а закончить не позднее 10 октября. Сколько военнопленных будут содержаться в этих зданиях неизвестно, но по данным СМИ речь может идти о примерно 300 человек.

При этом содержание российских военнопленных также обходится украинскому бюджету недешево – не менее 3000 гривен в месяц за каждого.