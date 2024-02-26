На полонених росіян витратять десятки мільйонів гривень

До жовтня бюджет витратить на полонених кілька десятків мільйонів гривень

У той час як російські окупанти скоюють військові злочини, розстрілюючи українських бійців, які здалися в полон, Україна виконує всі умови Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. І це обходиться часом у десятки мільйонів гривень, як, наприклад, капітальний ремонт двох гуртожитків у новому таборі для російських полонених, створений на Вінниччині наприкінці 2023 року.

Йдеться про державну установу "Табір для утримання військовополонених "Захід-2", на ремонт якого 21 та 23 лютого було оголошено відразу 3 державні тендери. Необхідний капремонт гуртожитків №1 та 2, а також відновлення каналізації. Загальна ціна питання – 32,9 млн. грн.

Так, на капремонт гуртожитку №1 хочуть витратити 15,9 млн грн, на які буде проведено ремонт будівлі від даху, починаючи з розбору 390 квадратних метрів покрівлі, ремонту стін, зміни підлоги та інших будівельних операцій на площах у тисячі квадратних метрів. Капітальний ремонт будівлі гуртожитку №2 коштуватиме 14,5 млн грн, а каналізації – 2,5 млн грн.

Хоча на сайті держзакупівель поки що немає претендентів на надання цих послуг, час для подання заявок на тендери ще є, адже самі аукціони пройдуть 1 та 4 березня.

Згідно з умовами до ремонту переможці тендерів мають розпочати 1 квітня, а закінчити не пізніше 10 жовтня. Скільки військовополонених утримуватимуться в цих будівлях невідомо, але за даними ЗМІ може йтися приблизно 300 осіб.

При цьому утримання російських військовополонених також коштує українському бюджету недешево – не менше 3000 гривень на місяць за кожного.