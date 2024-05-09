"Русский след" в деле Игоря Коломойского - как "Синяк-младший" пытался убить юриста Карпенко

Мужчина, который может быть участником покушения уже 10 лет сидит в РФ

Очередное подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому, на этот раз в попытке убийства днепропетровского юриста Сергея Карпенко, может иметь "русский след". Во всяком случае, еще 2012-м году в России был осужден на 10 лет мужчина, признавшийся в том, что состоял в банде, совершившей ряд нападений и поджогов.

В ноябре 2012 года СМИ РФ сообщили об осуждении 32-летнего Бориса Богуславского, который входил в состав ОПГ, возглавляемой его родным дядей и действовавшей в Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму. В ходе нападений члены банды умышленно причинили тяжкий вред здоровью шести пострадавшим, а также уничтожили чужое имущество — сожгли автомобиль "Audi A6".

Одним из пострадавших, по данным российских журналистов, был руководитель консалтинговой компании "Фарго". Именно в данном качестве в 2003-м году в конфликте вокруг запорожского завода "Днепроспецсталь" и фигурировал Сергей Карпенко, учредивший компанию в 1997-м году.

Как утверждал в 2012-м году "КоммерсантЪ", в состав банды входили около 10 человек, из которых троих на тот момент уже осудили в Украине, в еще двое были в розыске. Сам же Борис Богуславский, носивший тогда фамилию Синельщиков, переехал в Россию, женился и взял фамилию жены.

Два члена банды, разыскиваемые на тот момент МВД Украины, по данным журналиста Виталия Губина – братья Алексей и Александр Самойленко. Любопытно, что в розыск они попали как подозреваемые в убийстве некоего гражданина Романенко, произошедшего еще в 2002-м году, и пребывали в этом розыске до 2022 года. Так, младший из братьев Александр был снят с розыска 24 февраля 2022 года, а старший Алексей –15 сентября того же года. Где находятся оба брата сейчас — неизвестно.

Алексей Самойленко в розыске

Скорее всего речь идет об убийстве Николая Романенко по кличке "Ромик", лидере банды, действовавшей в тогда еще Днепропетровске с середины 1990-х до своей гибели. Вероятно, именно ее члены составили костяк ОПГ в которую входил Борис Синельщиков-Богуславский, известный под кличкой "Синяк-младший". "Синяком-старшим" же был его дядя Валерий Синельщиков, которому СМИ РФ в 2012-м году приписывали руководство бандой.

Александр Самойленко в розыске

Также, как пишет Губин, в окружение Николая Романенко-Ромика в свое время якобы входил глава личной охраны Игоря Коломойского, Сергей Никитин. Последний был убит в 2003 году, буквально через несколько дней после нападения на адвоката Сергея Карпенко. Такое "совпадение" также вызвало вопросы.

Любопытно, что если в 2012-м году СМИ РФ молчали о якобы причастности Игоря Коломойского к деятельности банды, членом которой был Борис Синельщиков-Богуславский, спустя 2 года ситуация изменилась. В Интернете до сих пор можно найти ссылки на якобы показания "Синяка-младшего", в которых он прямо называл заказчиком ряда преступлений именно Игоря Коломойского. Главарями же банды в отличие от 2012 года назывались Николай Романенко-"Рюмик" и Сергей Никитин-"Никита".

Борис Синельщиков называет якобы заказчиком нападений Игоря Коломойского

Как сообщал "Телеграф", история расследования нападения на Сергея Карпенко сама по себе тянет на детектив-эпопею, так как длится уже 19 лет, а свое подозрение Игорь Коломойский мог получить еще в 2005-м году.