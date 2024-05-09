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"Русский след" в деле Игоря Коломойского - как "Синяк-младший" пытался убить юриста Карпенко

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Автор
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский. Фото Нацполиция

Мужчина, который может быть участником покушения уже 10 лет сидит в РФ

Очередное подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому, на этот раз в попытке убийства днепропетровского юриста Сергея Карпенко, может иметь "русский след". Во всяком случае, еще 2012-м году в России был осужден на 10 лет мужчина, признавшийся в том, что состоял в банде, совершившей ряд нападений и поджогов.

В ноябре 2012 года СМИ РФ сообщили об осуждении 32-летнего Бориса Богуславского, который входил в состав ОПГ, возглавляемой его родным дядей и действовавшей в Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму. В ходе нападений члены банды умышленно причинили тяжкий вред здоровью шести пострадавшим, а также уничтожили чужое имущество — сожгли автомобиль "Audi A6".

Одним из пострадавших, по данным российских журналистов, был руководитель консалтинговой компании "Фарго". Именно в данном качестве в 2003-м году в конфликте вокруг запорожского завода "Днепроспецсталь" и фигурировал Сергей Карпенко, учредивший компанию в 1997-м году.

Как утверждал в 2012-м году "КоммерсантЪ", в состав банды входили около 10 человек, из которых троих на тот момент уже осудили в Украине, в еще двое были в розыске. Сам же Борис Богуславский, носивший тогда фамилию Синельщиков, переехал в Россию, женился и взял фамилию жены.

Два члена банды, разыскиваемые на тот момент МВД Украины, по данным журналиста Виталия Губина – братья Алексей и Александр Самойленко. Любопытно, что в розыск они попали как подозреваемые в убийстве некоего гражданина Романенко, произошедшего еще в 2002-м году, и пребывали в этом розыске до 2022 года. Так, младший из братьев Александр был снят с розыска 24 февраля 2022 года, а старший Алексей –15 сентября того же года. Где находятся оба брата сейчас — неизвестно.

Розыск Алексей Самойленко
Алексей Самойленко в розыске

Скорее всего речь идет об убийстве Николая Романенко по кличке "Ромик", лидере банды, действовавшей в тогда еще Днепропетровске с середины 1990-х до своей гибели. Вероятно, именно ее члены составили костяк ОПГ в которую входил Борис Синельщиков-Богуславский, известный под кличкой "Синяк-младший". "Синяком-старшим" же был его дядя Валерий Синельщиков, которому СМИ РФ в 2012-м году приписывали руководство бандой.

Розыск Александр Самойленко
Александр Самойленко в розыске

Также, как пишет Губин, в окружение Николая Романенко-Ромика в свое время якобы входил глава личной охраны Игоря Коломойского, Сергей Никитин. Последний был убит в 2003 году, буквально через несколько дней после нападения на адвоката Сергея Карпенко. Такое "совпадение" также вызвало вопросы.

Любопытно, что если в 2012-м году СМИ РФ молчали о якобы причастности Игоря Коломойского к деятельности банды, членом которой был Борис Синельщиков-Богуславский, спустя 2 года ситуация изменилась. В Интернете до сих пор можно найти ссылки на якобы показания "Синяка-младшего", в которых он прямо называл заказчиком ряда преступлений именно Игоря Коломойского. Главарями же банды в отличие от 2012 года назывались Николай Романенко-"Рюмик" и Сергей Никитин-"Никита".

Борис Синельщиков указал на Игоря Коломойского как на заказчика
Борис Синельщиков называет якобы заказчиком нападений Игоря Коломойского

Как сообщал "Телеграф", история расследования нападения на Сергея Карпенко сама по себе тянет на детектив-эпопею, так как длится уже 19 лет, а свое подозрение Игорь Коломойский мог получить еще в 2005-м году.

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#Криминал #РФ #Игорь Коломойский