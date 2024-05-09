"Російський слід" у справі Ігоря Коломойського — як "Синяк-молодший" намагався вбити юриста Карпенка

Чоловік, який може бути учасником замаху вже 10 років сидить у РФ

Чергова підозра бізнесменові Ігорю Коломойському, цього разу у спробі вбивства дніпропетровського юриста Сергія Карпенка, може мати "російський слід". У всякому разі, ще 2012-го року в Росії було засуджено на 10 років чоловіка, який зізнався в тому, що перебував у банді, яка вчинила низку нападів і підпалів.

У листопаді 2012 року ЗМІ РФ повідомили про засудження 32-річного Бориса Богуславського, який входив до складу ОЗУ, яку очолював його рідний дядько і яка діяла в Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму. У ході нападів члени банди навмисне завдали тяжкої шкоди здоров’ю шести потерпілим, а також знищили чуже майно — спалили автомобіль Audi A6.

Одним із постраждалих, за даними російських журналістів, був керівник консалтингової компанії "Фарго". Саме в цій якості 2003-го року в конфлікті навколо запорізького заводу "Дніпроспецсталь" і фігурував Сергій Карпенко, який заснував компанію 1997-го року.

Як стверджував у 2012-му році "Комерсант", до складу банди входили близько 10 осіб, з яких трьох на той момент вже засудили в Україні, ще двоє були в розшуку. Сам же Борис Богуславський, який тоді носив прізвище Синельщиков, переїхав до Росії, одружився і взяв прізвище дружини.

Два члени банди, які розшукуються на той момент МВС України, за даними журналіста Віталія Губіна – брати Олексій та Олександр Самойленко. Цікаво, що до розшуку вони потрапили як підозрювані у вбивстві громадянина Романенка, яке сталося ще 2002 року, і перебували у розшуку до 2022 року. Так, молодшого з братів Олександра було знято з розшуку 24 лютого 2022 року, а старшого Олексія – 15 вересня того ж року. Де перебувають обидва брати зараз — невідомо.

Олексій Самойленко у розшуку

Швидше за все йдеться про вбивство Миколи Романенка на прізвисько "Ромік", лідера банди, яка діяла в тоді ще Дніпропетровську з середини 1990-х до своєї загибелі. Ймовірно, саме її члени склали кістяк ОЗУ, до якої входив Борис Синельщиков-Богуславський, відомий під прізвисько "Синяк-молодший". "Синяком-старшим" був його дядько Валерій Синельщиков, якому ЗМІ РФ у 2012-му році приписували керівництво бандою.

Олександр Самойленко у розшуку

Також, як пише Губін, в оточення Миколи Романенка-Роміка свого часу нібито входив голова особистої охорони Ігоря Коломойського Сергій Нікітін. Останній був убитий у 2003 році, буквально за кілька днів після нападу на адвоката Сергія Карпенка. Такий "збіг" також викликав питання.

Цікаво, що якщо у 2012 році ЗМІ РФ мовчали про нібито причетність Ігоря Коломойського до діяльності банди, членом якої був Борис Синельщиков-Богуславський, через 2 роки ситуація змінилася. В Інтернеті досі можна знайти посилання на свідчення "Синяка-молодшого", в яких він прямо називав замовником низки злочинів саме Ігоря Коломойського. Ватажками ж банди на відміну від 2012 року називалися Микола Романенко-"Рюмік" та Сергій Нікітін-"Микита".

Борис Синельщиков називає нібито замовником нападів Ігоря Коломойського

Як повідомляв "Телеграф", історія розслідування нападу на Сергія Карпенка сама по собі тягне на детектив-епопею, оскільки триває вже 19 років, а свою підозру Ігор Коломойський міг отримати ще 2005 року.