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"Російський слід" у справі Ігоря Коломойського — як "Синяк-молодший" намагався вбити юриста Карпенка

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Автор
Ігор Коломойський
Ігор Коломойський. Фото Нацполіція

Чоловік, який може бути учасником замаху вже 10 років сидить у РФ

Чергова підозра бізнесменові Ігорю Коломойському, цього разу у спробі вбивства дніпропетровського юриста Сергія Карпенка, може мати "російський слід". У всякому разі, ще 2012-го року в Росії було засуджено на 10 років чоловіка, який зізнався в тому, що перебував у банді, яка вчинила низку нападів і підпалів.

У листопаді 2012 року ЗМІ РФ повідомили про засудження 32-річного Бориса Богуславського, який входив до складу ОЗУ, яку очолював його рідний дядько і яка діяла в Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму. У ході нападів члени банди навмисне завдали тяжкої шкоди здоров’ю шести потерпілим, а також знищили чуже майно — спалили автомобіль Audi A6.

Одним із постраждалих, за даними російських журналістів, був керівник консалтингової компанії "Фарго". Саме в цій якості 2003-го року в конфлікті навколо запорізького заводу "Дніпроспецсталь" і фігурував Сергій Карпенко, який заснував компанію 1997-го року.

Як стверджував у 2012-му році "Комерсант", до складу банди входили близько 10 осіб, з яких трьох на той момент вже засудили в Україні, ще двоє були в розшуку. Сам же Борис Богуславський, який тоді носив прізвище Синельщиков, переїхав до Росії, одружився і взяв прізвище дружини.

Два члени банди, які розшукуються на той момент МВС України, за даними журналіста Віталія Губіна – брати Олексій та Олександр Самойленко. Цікаво, що до розшуку вони потрапили як підозрювані у вбивстві громадянина Романенка, яке сталося ще 2002 року, і перебували у розшуку до 2022 року. Так, молодшого з братів Олександра було знято з розшуку 24 лютого 2022 року, а старшого Олексія – 15 вересня того ж року. Де перебувають обидва брати зараз — невідомо.

Розшук Олексій Самойленко
Олексій Самойленко у розшуку

Швидше за все йдеться про вбивство Миколи Романенка на прізвисько "Ромік", лідера банди, яка діяла в тоді ще Дніпропетровську з середини 1990-х до своєї загибелі. Ймовірно, саме її члени склали кістяк ОЗУ, до якої входив Борис Синельщиков-Богуславський, відомий під прізвисько "Синяк-молодший". "Синяком-старшим" був його дядько Валерій Синельщиков, якому ЗМІ РФ у 2012-му році приписували керівництво бандою.

Розшук Олександр Самойленко
Олександр Самойленко у розшуку

Також, як пише Губін, в оточення Миколи Романенка-Роміка свого часу нібито входив голова особистої охорони Ігоря Коломойського Сергій Нікітін. Останній був убитий у 2003 році, буквально за кілька днів після нападу на адвоката Сергія Карпенка. Такий "збіг" також викликав питання.

Цікаво, що якщо у 2012 році ЗМІ РФ мовчали про нібито причетність Ігоря Коломойського до діяльності банди, членом якої був Борис Синельщиков-Богуславський, через 2 роки ситуація змінилася. В Інтернеті досі можна знайти посилання на свідчення "Синяка-молодшого", в яких він прямо називав замовником низки злочинів саме Ігоря Коломойського. Ватажками ж банди на відміну від 2012 року називалися Микола Романенко-"Рюмік" та Сергій Нікітін-"Микита".

Борис Синельщиков вказав на Ігоря Коломойського як на замовника
Борис Синельщиков називає нібито замовником нападів Ігоря Коломойського

Як повідомляв "Телеграф", історія розслідування нападу на Сергія Карпенка сама по собі тягне на детектив-епопею, оскільки триває вже 19 років, а свою підозру Ігор Коломойський міг отримати ще 2005 року.

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#Кримінал #РФ #Ігор Коломойський