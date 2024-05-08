Коломойскому выдвинуто подозрение в организации убийства: громкие подробности

События происходили 20 лет назад в Крыму

Известному олигарху Игорю Коломойскому, которому уже был объявлен ряд подозрений, объявили еще одно. На этот раз он обвиняется в заказе убийства.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора. Отмечается, что мотивом преступления была личная месть.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК)", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что Коломойский заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Подозреваемый по данным следствия привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами.

Отмечается, что члены банды совершили нападение на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. В то же время это преступление не было доведено до конца "по причинам, не зависевших от воли членов банды".

В сообщении Офиса Генпрокурора добавляется, что сейчас прокуроры и следователи совершают безотлагательные следственные и процессуальные действия, направленные на разоблачение всех лиц, причастных к совершению преступления.

Заметим, что полиция предоставила дополнительные подробности дела и отметила, что новое дело Коломойского о заказе убийства касается событий 20-летней давности в Крыму.

Жестокое нападение на адвоката Сергея Карпенко произошло в августе 2003 года в центре Феодосии. Правоохранители еще тогда задержали исполнителей, а сейчас появились неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика.

Ранее "Телеграф" писал, что в декабре апелляционный суд не согласился выпускать из СИЗО украинского олигарха Игоря Коломойского, подозреваемого в незаконном завладении деньгами "ПриватБанка". Но ему снизили залог с 3,7 млрд. гривен до 2,7 млрд. гривен.