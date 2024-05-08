Коломойский готовил убийство? Кто такой адвокат Карпенко, который чуть не стал жертвой, и что известно о делое

По версии следствия, юрист отказал олигарху "сотрудничать в незаконной сделке".

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении. На этот раз оно касается заказа умышленного убийства. Речь идет о нападении на адвоката Сергея Карпенко в 2003 году в Феодосии.

"Телеграф" решил напомнить своим читателям о том, что стало причиной покушения. Дело это старо. Подробности о нем еще в 2015 году озвучил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко. В то время он был народным депутатом.

Так, в 2003 году адвокат Сергей Карпенко пережил покушение. Это произошло после отказа правозащитника оказать содействие Игорю Коломойскому в получении контроля над заводом "ДнепрСпецСталь" в Запорожье.

По словам Лещенко, тогда адвокат действовал в интересах олигархов Виктора Пинчука и Константина Григоришина.

"Карпенко был вызван в офис Коломойского, где тот потребовал от юриста переиграть ситуацию с собранием акционеров на "Днепроспецстали", на что получил отказ. Через несколько недель было совершено покушение сперва на партнера Карпенко, а затем на самого юриста. Сергей Карпенко чудом выжил после нападения на него с молотками, железными прутами и ножами", — рассказывал Лещенко.

Известно, что Карпенко получил три ножевых ранения. Одно из них прошло в сантиметре от сердца. По информации СМИ, в рамках уголовного дела все подозрения по совершению преступления легли на людей из окружения Игоря Коломойского. Виновным в этом покушении считается охранник Коломойского некий Никитин. Его в живых нет. Труп Никитина с десятью ножевыми ранениями обнаружили в реке в Днепропетровске через несколько недель после нападения. Убийца Никитина также был найден мертвым. Сначала утверждалось, что он совершил самоубийство, однако после эксгумации тела выяснилось, что его застрелили.

Спустя два года — летом 2005-го — постановление о возбуждении дела против Игоря Коломойского завизировал тогдашний замгенпрокурора Виктор Шокин. Вел дело следователь Шолодько (в 2014 году он погиб при защите Донецкого аэропорта – ред.,). Он добился в суде санкции на задержание олигарха. Но, по словам Лещенко, вскоре он отозвал ходатайство. Такой приказ ему отдал тогдашний генпрокурора Святослав Пискун. По утверждениям Лещенко, что Пискун получил за это от Коломойского 50 млн долларов. Об этом, якобы, экс-генпрокурор лично сообщил олигарху Виктору Пинчуку. Тот в свою очередь дал соответствующие показания правоохранителям.

Отметим, в 2020 году Карпенко возглавлял Днепропетровскую областную организацию политической партии "Наш край".

Ранее "Телеграф" сообщил, что в декабре 2023 года апелляционный суд не согласился выпускать из СИЗО украинского олигарха Игоря Коломойского, подозреваемого в незаконном завладении деньгами "ПриватБанка". Но ему снизили залог с 3,7 млрд. гривен до 2,7 млрд. гривен.