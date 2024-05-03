Выманивал деньги у семей пленных: в Киеве разоблачили мошенника, который притворился офицером СБУ

Злоумышленнику грозит 8 лет лишения свободы

В Киеве задержали мошенника, который выдавал себя за офицера СБУ. Он выманивал деньги у семей украинских пленных и пропавших без вести.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Злоумышленником оказался киевлянин, он утверждал, что является участником "поисковой группы".

Он обещал "помочь" людям разыскать своих близких за 8-10 тысяч долларов. Стоимость "услуги" зависела от эмоционального состояния "клиентов" и их финансовых возможностей.

Для большей убедительности мошенник рассказывал, что имеет связи в российских органах, которые могут помочь в возвращении украинских военнопленных домой.

"По данным следствия, мошенник требовал с потерпевших переводить деньги на его собственные банковские карточки, которые в дальнейшем были изъяты в ходе обыска", — говорится в сообщении.

Банковские карты, через которые совершались незаконные действия

Получив деньги, мужчина прекращал общение с жертвами и игнорировал их попытки связаться с ним.

"В ходе документирования преступной деятельности стало известно, что он размещает в соцсетях ложные сообщения о сборе денег на авто для украинских защитников", — отмечают в СБУ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в крупных размерах. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Задержанный оказался жителем Киева

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали сообразительных "агробизнесменов", которые обманули банк на миллионы гривен. Мошенники пытались получить второй кредитный заем в 25 миллионов.