Выманивал деньги у семей пленных: в Киеве разоблачили мошенника, который притворился офицером СБУ
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Злоумышленнику грозит 8 лет лишения свободы
В Киеве задержали мошенника, который выдавал себя за офицера СБУ. Он выманивал деньги у семей украинских пленных и пропавших без вести.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Злоумышленником оказался киевлянин, он утверждал, что является участником "поисковой группы".
Он обещал "помочь" людям разыскать своих близких за 8-10 тысяч долларов. Стоимость "услуги" зависела от эмоционального состояния "клиентов" и их финансовых возможностей.
Для большей убедительности мошенник рассказывал, что имеет связи в российских органах, которые могут помочь в возвращении украинских военнопленных домой.
"По данным следствия, мошенник требовал с потерпевших переводить деньги на его собственные банковские карточки, которые в дальнейшем были изъяты в ходе обыска", — говорится в сообщении.
Получив деньги, мужчина прекращал общение с жертвами и игнорировал их попытки связаться с ним.
"В ходе документирования преступной деятельности стало известно, что он размещает в соцсетях ложные сообщения о сборе денег на авто для украинских защитников", — отмечают в СБУ.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в крупных размерах. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под стражей.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали сообразительных "агробизнесменов", которые обманули банк на миллионы гривен. Мошенники пытались получить второй кредитный заем в 25 миллионов.