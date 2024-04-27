Как мошенники обманывают украинцев на покупке шин: появился новый метод

Тщательно проверяйте пометки на шинах на наличие подделки

С углублением цифровой экономики и ростом популярности онлайн-торговли многие водители обращаются в интернет-магазины для приобретения подержанных автомобильных шин. Однако оговоркой для тех, кто выбирает этот путь, является новый метод мошенничества, который может лишить вас денег и даже поставить под угрозу безопасность на дороге.

Подавляющее большинство шин имеет определенные отметки, указывающие на некоторые характеристики, в частности год производства. Эта информация критично важная, поскольку она позволяет вам определить, насколько старые шины, а, следовательно, как они могут повлиять на безопасность и вашего автомобиля. Недавно в Украине зафиксированы случаи, когда мошенники перебивают или переклеивают отметки на б/у шинах, чтобы изменить дату производства. Это означает, что шина, фактически имеющая несколько лет, может быть "украшена" новой отметкой, указывающей на более свежую дату. Об одном из таких методов мошенничества предупреждает Марина Ростун.

Новый метод мошенничества на покупке шин: подробности

"Заказали б/у колеса 2023 года в "идеальном" состоянии, прислали 1000 грн предоплаты, когда пришли забирать, на почте обнаружили, что одна из колес имеет дыру и заплатку, и год выпуска колес перебит (переклеен). На самом деле колеса с 2016 года, а не 2023 год. Продавец отказывается возвращать предоплату (1000 грн) и уже заблокировал мою страницу", — говорится в сообщении.

Приобретение шин с измененной или перебитой меткой может иметь серьезные последствия. Старые шины теряют свои свойства, такие как гибкость резины и глубина протектора, что может привести к ухудшению управления автомобилем особенно в условиях плохой погоды. Покупка шин с измененной датой производства означает, что вы платите за товар, не соответствующий его фактическим характеристикам. И это всегда неприятно.

Прежде чем приобрести шины через интернет, обязательно проверьте отметки на них, включая дату производства. Убедитесь, что нет признаков перебивки или переклеивания. Не оплачивайте заранее, хотя это может быть дешевле, чем наложенный платеж.

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