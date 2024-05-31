Кредиты во время войны – как решить проблему, если не можешь платить

Банкиры призывают реструктурировать долги по кредитам

В условиях войны рынок кредитования в Украине претерпел серьезные изменения, к примеру быстрые кредиты теперь предпочитают брать не в ломбардах, а в МФО. В то же время банки стараются из-за всех сил решить проблему с неплатежеспособными должниками.

По словам директора по управлению рисками банка "Глобус" Елены Ермолаевой, для этого в начале войны использовали в основном два механизма – отсрочку по платежам, и реструктуризацию. Правда в последнее время банки предпочитают последний.

Так, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину платежи по наиболее востребованным ипотечным и автокредитам отсрочивались минимум на 6 месяцев, но уже с осени 2022 года банки от этого механизма отказались. После этого основным способом избежать невыплаты кредитов для банковских учреждений и заемщиков стала реструктуризация. В этом случае банк получает гарантии возврата уже имеющегося долга, а заемщик – возможность не накапливать задолженность.

"По состоянию на май 2024 года только 2,6% от предоставленных до войны ипотечных кредитов и 8,5% автокредитов Глобус Банка просрочивают платежи более чем на 90 дней. Даже из этих кредитов по почти 30% кредитов осуществляются частичные платежи и основания на то, что заемщики-должники в ближайшее время войдут в привычные "графики" или будет проведена реструктуризация кредитов", — отметила банкирша.

В случае неспособности погасить кредит, заемщик получает негативную кредитную историю, перспективы получения новых кредитов в будущем уменьшаются с каждым днем ​​просрочки. Долг же растет и рано или поздно по определению суда его имущество выставляется на продажу, а остаток задолженности ежемесячно списывается с заработной платы. Очевидно, что в решении проблемы непогашенного кредита всегда заинтересованы обе стороны – и заемщик и кредитор.

По данным Елены Ермоловой, заемщику могут предложить реструктуризацию, если он хотя бы частично обслуживает кредит и имеет возможность в ближайшие месяцы платить проценты, которые будут начисляться после проведения реструктуризации.

В этом случае основными инструментами реструктуризации могут быть:

продление срока кредита и соответственно уменьшение ежемесячных платежей.

увеличение кредита на сумму уже просроченных платежей.

установление каникул на уплату платежей по основному долгу в течение нескольких месяцев, когда заемщик будет платить только проценты по кредиту.

в отдельных случаях может рассматриваться уменьшение процентной ставки по кредиту на определенный период.

Данные шаги приносят свои плоды, так, НБУ ранее заявил о снижении доли проблемных кредитов в активах отечественных банках.