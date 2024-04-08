Кредит получить будет проще. Банкиры рассказали о снижении доли неработающих и проблемных займов

Проблемных должников в банках становится меньше

Банковский сектор страны постепенно приходит в себя. Одним из показателей этого становится снижение доли проблемных кредитов в активах отечественных банках.

Об этом сообщает Национальный банк Украины. Так, за март объем неработающих кредитов упал на 788 млн грн, в то же время кредитов выдали на 2,8 млрд грн больше. Однако в целом доля неработающих кредитов в сравнении с довоенным уровнем выросла – с 27% до 36,6% в марте.

По словам Елены Ермоловой, директора по управлению рисками, члена правления "Глобус банка", ситуация с ростом доли неработающих и проблемных кредитов с 2022 года связана с российской агрессией. Так, в марте 2022 года по своим кредитам не заплатили 60% клиентов банков, но потом ситуация изменилась.

Второй причиной роста доли неработающих кредитов стали изменения НБУ в их определении, из-за чего их статистическая доля выросла. Вместе с тем эксперт объяснила, что к проблемным кредитам относят те займы, по которым не вносят платежи более 90 суток, а неработающими могут быть и те, по которым платежи идут ежемесячно.

"Нововведения регулятора следует воспринимать с пониманием, ведь они важны, учитывая постепенное переформатирование украинского рынка под международные практики определения нерабочих кредитов, в частности это касается стандартов банковской системы ЕС", — пояснила Елена Ермолова.

Как указала специалист, доля как неработающих (по определению НБУ), так и проблемных кредитов (с просрочкой платежей более чем на 90 дней) в банках зависит от ряда факторов. Среди них – общий объем выданных кредитов, списание проблемных займов и прочие.

Как подчеркнула Елена Ермолова, в "Глобус банке" доля проблемных (платежей по которым нет более 90 суток) кредитов, составляет около 13%. При этом меньше всего подобных займов среди малого и среднего бизнеса, а больше всего – в ипотечных и автокредитовании.

Любопытно, что по данным экспертов, именно объем выданных кредитов с наименьшим уровнем риска, прежде всего для малого и среднего бизнеса, может увеличиться. Иначе говоря, получить заем на открытие или расширение собственного дела может стать проще.

Вместе с тем в банке "Глобус" подчеркнули, что все-таки прогнозировать кредитный бум после снижения доли проблемных и неработающих кредитов все же преждевременно.

"Главной оговоркой для любых прогнозов является фактор войны, ведь предсказать ее течение и дальнейшее влияние на экономику, социальные и политические обстоятельства в стране слишком сложно. Несмотря на это, банковский сектор рассчитывает, что общая ситуация будет более или менее благоприятной не только для постепенного развития банковского кредитования, но и, соответственно, для уменьшения проблемных кредитов", — подытожила Елена Ермолова.

Тем временем к лету НБУ может снова снизить учетную ставку, что может увеличить объем выдаваемых кредитов из-за снижения процентной ставки по ним.