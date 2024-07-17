"Награда" нашла героя – чиновника из правительства Москвы призывавшего убивать украинцев, арестовали за взятки и мошенничество

В 2022-м году чиновник призывал убить хотя бы одного украинца

В среду, 17 июля в Москве был задержан известный российский историк Александр Кибовский. Занимавшийся историей военного костюма 60-летний мужчина, 13 лет руководил культурой в правительстве Москвы, а также активно призывал убивать украинцев как "нацистов".

Об этом сообщает Радио Свободы, со ссылкой на Следственный комитет РФ. Возглавлявший с 2010 по 2023 годы Департамент культуры Москвы Александр Кибовский по версии следствия как минимум 8 раз брал взятки на общую сумму до 100 млн руб. или 1 млн дол., а также подозревается в мошенничестве.

До своего ухода из Департамента культуры правительства Москвы Александр Кибовский поработал советником правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с так называемым новыми субъектами Российской Федерации. То есть проще говоря, оккупированными областями Украины.

Еще ранее, в декабре 2022 года, Александр Кибовский сказал что не надо жалеть украинцев, поскольку они "нацисты" и призвал россиян убить хотя бы одного жителя Украины, процитировав стихи Константина Симонова.

Александр Кибовский призывает убивать украинцев

Тем временем свои безумные фантазии о "преступном" режиме Украины пережившему недавно покушение Дональду Трампу передал предатель Украины и кум российского диктатора Виктор Медведчук.