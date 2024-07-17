"Нагорода" знайшла героя – чиновника з уряду Москви, який закликав вбивати українців, заарештували за хабарі та шахрайство

2022-го року чиновник закликав убити хоча б одного українця

У середу, 17 липня, в Москві був затриманий відомий російський історик Олександр Кібовський. 60-річний чоловік, який займався історією військового костюма, 13 років керував культурою в уряді Москви, а також активно закликав вбивати українців як "нацистів".

Про це повідомляє Радіо Свободи з посиланням на Слідчий комітет РФ. Очолюючи з 2010 по 2023 роки Департамент культури Москви Олександр Кибовський за версією слідства як мінімум 8 разів брав хабарі на загальну суму до 100 млн руб. або 1 млн дол., а також підозрюється у шахрайстві.

До звільнення з Департаменту культури уряду Москви Олександр Кібовський попрацював радником уряду Москви з питань культурного співробітництва з так званим новими суб’єктами Російської Федерації. Тобто, простіше кажучи, окупованими областями України.

Ще раніше, у грудні 2022 року, Олександр Кібовський сказав, що не слід шкодувати українців, оскільки вони "нацисти" та закликав росіян вбити хоча б одного жителя України, процитувавши вірші Костянтина Сімонова.

Олександр Кібовський закликає вбивати українців

Тим часом свої шалені фантазії про "злочинний" режим України Дональду Трампу, який нещодавно пережив замах, передав зрадник України і кум російського диктатора Віктор Медведчук.