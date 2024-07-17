Безумные фантазии вместе с российской пропагандой: "Телеграф" получил копию письма Медведчука к Трампу, детали

Текст письма пропитан российскими пропагандистскими нарративами

Одиозный бывший депутат от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ", предатель Украины и кум российского диктатора Виктор Медведчук, ранее написавший сумасшедшую статью о "новом Гитлере и трибунале", направил не менее безумное письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу.

Копия письма, благодаря собственным источникам "Телеграфа", оказалась в нашем распоряжении. В тексте Медведчук называет президента Украины "неонацистским диктатором", который отказывается завершить войну якобы "из-за страха потерять власть".

Текст письма буквально пропитан российскими пропагандистскими нарративами. Так, Медведчук постоянно упоминает о "неонацистском украинском режиме", который "при полной поддержке администрации Байдена развязал беспрецедентные репрессии против политических оппонентов" и применяет для этого "самые утонченные нацистские методы".

В письме к Трампу, Медведчук жалуется на то, что злые украинцы сфабриковали "около 20.000 уголовных дел", по которым к ответственности за якобы несуществующую "государственную измену" "привлекаются политики, журналисты, учителя, блоггеры, писатели, священнослужители".

Медведчук не забыл пожаловаться и на свою судьбу. В письме написал о том, что Зеленский "уничтожил самую большую оппозиционную фракцию в парламенте — Оппозиционную платформу "За жизнь", а самого Медведчука "незаконно лишил украинского гражданства".

"Позже с целью запугивания депутатского корпуса два оппозиционных депутата были показательно казнены сотрудниками Службы безопасности Украины", — пишет Медведчук, очевидно имея в виду, в частности, предателя Илью Киву.

Отдельного внимания в письме заслуживает абзац о том, что, по мнению кума Путина, Трамп стал "личным врагом украинского неонациста Зеленского" и "этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать выиграть президентские выборы".

То есть Медведчук уверен, что у украинского президента достаточно власти и могущества, чтобы повлиять на решение американских избирателей, что в определенной степени даже несколько льстит.

"Думаю, что в деле покушения на Вас появится украинский след", — написал Медведчук, в очередной раз подхватив пропагандистскую риторику россиян.

Кроме того, речь шла и о том, что военная и финансовая помощь США Украине не что иное, как "эскалация конфликта", а оружие, поступающее Украине от союзников, якобы перепродается на черном рынке. Конечно, никаких доказательств этому кум Путина не дал — в письме только голословные повторения российских нарративов.

Не забыл кум Путина вспомнить и о якобы "нелегитимности Зеленского", тему которой россияне пытались раскачать в Украине еще весной, но явно просчитались. Однако в письме к Трампу Медведчук отвел этому сразу несколько абзацев, очевидно надеясь, что найдет хоть какой-нибудь отклик в США, когда уж в Украине не удалось.

В заключение предатель Украины призвал Трампа, которого он кстати назвал 45-м президентом США (как будто этот вопрос уже решен, хотя до выборов еще несколько месяцев), прекратить оказывать любую помощь Украине, а на представителей украинской власти наложить санкции.

"Чем быстрее это произойдет, тем быстрее глобальные политические игроки смогут начать переговоры о новом переустройстве мира", — закончил свои фантазии государственный изменник Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что суд ликвидировал "общественные организации" Медведчука, которые готовили госпереворот. Представители этих организаций планировали государственный переворот в Украине, который хотели синхронизировать с началом полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.