Не было шансов? Почему силы прикрытия границы РФ не отразили атаку в Курской области

Оккупанты всерьез не восприняли опасность атаки

Поражение, нанесенное ВСУ россиянам в приграничье Курской области и успешное наступление вглубь территории на 15 километров было обусловлено рядом фактов. Среди них: плохая подготовка самих россиян, и напротив – серьезная подготовительная работа, предшествовавшая операции.

Об этом "Телеграфу" сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев. Также это подтверждается допросами российских военнопленных, захваченных в первые часы наступления.

Как акцентировал внимание обеседник "Телеграфа", боевые действия первых суток наступления и его результаты отчетливо говорят о серьезной подготовке операции. Была достигнута высокая эффективность нанесения ударов по позициям врага, привлечены мощные силы артиллерии, реактивных систем залпового огня и дронов. Всему этому явно способствовала масштабная разведывательная работа по выявлению позиций противника.

- Два сбитых вертолета за сутки и неспособность полноценной работы авиации РФ на Курском направлении говорит о серьезном прикрытии с воздуха. Это нивелировало основное преимущество оккупантов в воздухе и осложнило им ведение боевых действий, — резюмирует Дмитрий Снегирев.

Такой подготовке и вооружению россиянам, судя по видео допросов пленных, просто нечего было противопоставить. Как признался один из военнопленных, на вооружении у них имелось в основном легкое вооружение – автоматы, пулеметы ПКМ и "Утес" (калибра 12,7 мм), гранатометы и огнеметы "Шмель".

Пленный российский срочник

Ни о каких дронах или тяжелом вооружении вроде минометов или гаубиц, пленные из числа сил прикрытия границы, не говорят. Исключением мог бы быть ПТУР, который упоминает захваченный боец, но против дронов и артиллерии он бесполезен, лишь против техники на расстояниях до 5 км.

Допрашиваемый боец ВС РФ рассказал, что является военнослужащим срочной службы и был призван в декабре 2023-го. Ранее российский диктатор Владимир Путин обещал, что участвовать в боевых действиях российские срочники не будут.

А тем временем атаковавшие Курскую область части продолжают продвигаться вперед. Россия же теряет контроль над новыми населенными пунктами, находящимися на расстоянии свыше 10 км от границы с Украиной.

Больше о ситуации в Курской области читайте в "Телеграфе", в статье "Бои в Курской области: кто и зачем наступает и какие города потеряла РФ".