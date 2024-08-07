Взагалі не було шансів? Чому сили прикриття кордону РФ не відбили атаку в Курській області

Окупанти всерйоз не сприйняли небезпеку атаки

Поразка, завдана ЗСУ росіянам у прикордонні Курської області та успішний наступ углиб території на 15 кілометрів були обумовлені низкою фактів. У тому числі: погана підготовка самих росіян, і навпаки – серйозна підготовча робота, що передувала операції.

Про це "Телеграфу" повідомив військовий експерт Дмитро Снєгірьов. Також це підтверджується допитами російських військовополонених, захоплених у першу годину наступу.

Як наголосив співрозмовник "Телеграфа", бойові дії першої доби наступу та його результати чітко говорять про серйозну підготовку операції. Було досягнуто високої ефективності завдання ударів по позиціях ворога, залучено потужні сили артилерії, реактивних систем залпового вогню та дронів. Усьому цьому сприяла масштабна розвідувальна робота з виявлення позицій противника.

- Два збиті вертольоти за добу та нездатність повноцінної роботи авіації РФ на Курському напрямку говорить про серйозне прикриття з повітря. Це нівелювало основну перевагу окупантів у повітрі та ускладнило їм ведення бойових дій, — резюмує Дмитро Снєгірьов.

Такій підготовці та озброєнню росіянам, судячи з відео допитів полонених, просто не було чого протиставити. Як зізнався один із військовополонених, на озброєнні у них було в основному легке озброєння – автомати, кулемети ПКМ та "Утес" (калібру 12,7 мм), гранатомети та вогнемети "Джміль".

Полонений російський терміновик

Про жодні дрони або важке озброєння на зразок мінометів або гаубиць, полонені з сил прикриття кордону, не говорять. Винятком міг би бути ПТУР, який згадує захоплений боєць, але проти дронів та артилерії він марний, лише проти техніки на відстанях до 5 км.

Допитуваний боєць ЗС РФ розповів, що є військовослужбовцем строкової служби та був призваний у грудні 2023-го. Раніше російський диктатор Володимир Путін обіцяв, що брати участь у бойових діях російські строковики не будуть.

А тим часом частини, що атакували Курську область, продовжують просуватися вперед. Росія втрачає контроль над новими населеними пунктами, що знаходяться на відстані понад 10 км від кордону з Україною.

Більше про ситуацію в Курській області читайте у "Телеграфі", у статті " Бої в Курській області: хто і навіщо настає і які міста втратила РФ ".