Черниговские бизнесмены Тарасовцы навредили известному озеру на 216 млн грн и планируют незаконную застройку – СМИ

В Чернигове набирает обороты скандал, связанный с масштабным засорением городского озера Земснаряд. Еще весной владельцы разбомбленной гостиницы "Украина" Тарасовцы вывезли вредные строительные отходы – остатки бетона, унитазов, плитки, керамики, загрязненного грунта и даже частей постельного белья – прямо к озеру, где отдыхают черниговцы.

Только сейчас стало известно, что такими действиями они нанесли экологический ущерб на 216 млн грн. Об этом сообщает Знай.ua , в распоряжение которого попали официальные подсчеты Госэкоинспекции Украины.

Таким образом, отмечается в статье, Чернигов столкнулся с ситуацией, когда вред для рек и озер наносят не только россияне, но и представители местного бизнеса – семья Тарасовцов.

Озеро Земснаряд является одной из визитных карточек города. Оно расположено сбоку от Киевской трассы, неподалеку от известного Собора Святой Екатерины на въезде в Чернигов. Весной этого года местные жители были шокированы, когда однажды увидели на прибрежной полосе огромные кучи несортированного строительного мусора. Очень быстро выяснилось, что свалку на озере устроил черниговский бизнесмен Юрий Тарасовец.

Издание отмечает, что за Тарасовцем уже есть немало скандалов. Например, известно, что как владелец строительной компании "Основа-Строй-7" он продает людям квартиры, которые или годами не сдаются в эксплуатацию, или вообще никогда не будут построены.

Издание поделилось доказательствами причастности Тарасовца к засорению озера. Есть постановление коллегии судей по этому делу. В документе четко указано, что в вывозе мусора задействовано транспортное предприятие "АТП 2550". А Юрий Тарасовец, согласно его декларации, является главой Наблюдательного совета этого предприятия.

По подсчетам Госэкоинспекции Тарпсовец нанес ущерб экологии на сумму более 216 млн гривен.

"Материалы, которые стали основанием для проведения таких расчетов ущерба, и расчеты переданы в органы досудебного расследования для приобщения к материалам уголовных производств", — говорится в официальном документе Государственной экоинспекции.

На этом Тарасовец останавливаться не планирует, черниговцы фиксируют новые факты нарушений и боятся, что в ближайшее время начнет на озере незаконное строительство. У озера уже поставили ограждение, а туда заехала техника пресловутого застройщика "Основа-Буд-7".