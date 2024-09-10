Чернігівські бізнесмени Тарасовці нашкодили відомому озеру на 216 млн грн і планують незаконну забудову – ЗМІ

У Чернігові набирає обертів скандал, пов'язаний із масштабним засміченням міського озера Земснаряд. Ще весною власники розбомбленого готелю "Україна" Тарасовці вивезли шкідливі будівельні відходи – залишки бетону, унітазів, плитки, кераміки, забрудненого ґрунту і навіть частин постільної білизни – просто до озера, де відпочивають чернігівці.

Лише зараз стало відомо, що такими діями вони завдали екологічних збитків на 216 млн грн. Про це повідомляє Знай.ua , у розпорядження якого потрапили офіційні підрахунки Держекоінспекції України.

Таким чином, наголошується у статті, Чернігів зіткнувся із ситуацією, коли шкоди для річок та озер завдають не тільки росіяни, а й представники місцевого бізнесу – сім’я Тарасовців.

Озеро Земснаряд є однією з візитівок міста. Воно розташоване обабіч Київської траси, неподалік від відомого Собору Святої Катерини на в’їзді до Чернігова. Весною цього року місцеві мешканці були шоковані, коли одного дня побачили на прибережній смузі величезні купи непосортованого будівельного сміття. Дуже швидко з’ясувалось, що сміттєзвалище на озері влаштував чернігівський бізнесмен Юрій Тарасовець.

Видання зазначає, що за Тарасовцем вже є чимало скандалів. Наприклад, відомо, що як власник будівельної компанії "Основа-Буд-7" він продає людям квартири, які або роками не здаються в експлуатацію, або взагалі ніколи не будуть збудовані.

Видання поділилося доказами причетності Тарасовця до засмічення озера. Є ухвала колегії суддів у цій справі. У документі чітко вказано, що у вивезенні сміття задіяне транспортне підприємство "АТП 2550". А Юрій Тарасовець, відповідно до його декларації, є Головою Наглядової ради цього підприємства.

За підрахунками Держекоінспекції Тарасовець завдав збитків екології на суму понад 216 мільйонів гривень.

"Матеріали, які стали підставою для проведення таких розрахунків шкоди, та розрахунки передано до органів досудового розслідування для долучення до матеріалів кримінальних проваджень", — йдеться в офіційному документі Державної екоінспекції.

На цьому Тарасовець зупинятися не планує, чернігівці фіксують нові факти порушень і бояться, що найближчим часом він почне на озері незаконне будівництво. Біля озера вже поставили огорожу, а туди заїхала техніка сумнозвісного забудовника "Основа-Буд-7".