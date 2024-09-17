Как отбивать штурмы на покровском направлении, когда тебе на бригаду дают на неделю 10 мин 120 мм! — военная корреспондентка ТСН

Криком души стало пост военной журналистки ТСН Юлии Кириенко-Мериновой в Facebook, который уже получил сотни репостов.

Юлия Кириенко – военная корреспондентка, на линии фронта работает с 2014-го, освещает события на передовой в горячих точках. Муж Юлии защищает Украину в рядах ВСУ с первых дней войны. В марте 2022 года его наградили медалью "За мужество". Именно он разбил голову колонны вражеских танков, шедшей на Бровары в начале полномасштабного вторжения. В марте 2022 года съемочная группа с Юлией Кириенко попала под вражеский обстрел на севере Киевщины.

"Где будет линия фронта без Покровска и Селидово, а заодно и Угледара? У нас нет мин. Почему вы об этом молчите в своих эфирах?" — сказал мне один командир подразделения накануне", — обращается к публике журналистка.

"Фронт переживает снарядный голод. Такой ситуации с минами, как сейчас, не было никогда, говорят мне воины. А минобороны что? Да, крайний год обошлись без коррупционных скандалов типа яиц по 17 гривен. Зато другие контракты на закупку оружия выполняются максимум на 10%".