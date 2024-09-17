"Як відбивати штурми на покровському напрямку, коли тобі на бригаду дають на тиждень 10 мін 120 мм!" — воєнна кореспондентка ТСН

Криком душі став допис воєнної журналістки ТСН Юлії Кирієнко-Мерінової у Facebook, який вже отримав сотні репостів.

Юлія Кирієнко — воєнна кореспондентка, на лінії фронту працює з 2014-го, висвітлює події на передовій у гарячих точках. Чоловік Юлії захищає Україну в лавах ЗСУ з перших днів війни. У березні 2022 року його нагородили медаллю "За мужність". Саме він розбив голову колони ворожих танків, яка йшла на Бровари на початку повномасштабного вторгнення. У тому ж березні 2022 року знімальна група з Юлією Кирієнко потрапила під ворожий обстріл на півночі Київщини.

"Де буде лінія фронту без Покровська та Селидового, а заразом і Вугледару? У нас немає мін. "Чому ви про це мовчите у своїх ефірах?" — сказав мені один командир підрозділу напередодні", — звертається до публіки журналістка.

"Фронт переживає снарядний голод. Такої ситуації із мінами, як зараз, не було ніколи, кажуть мені воїни. А міноборони шо? Так, крайній рік обійшлись без корупційних скандалів на кшталт яєць по 17 гривень. Зате інші контракти на закупівлю зброї виконуються щонайбільше на 10%".