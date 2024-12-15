Не советское? Какое легендарное оружие СССР украл у Запада (фото "оригиналов")

Советские образцы оружия оказались копией иностранных образцов

СССР был знаменит своим тотальным воровством произведений искусства и технологий. "Великий и могучий" воровал даже образцы стрелкового оружия.

Об этом рассказал украинский политолог, ведущий и офицер ВСУ Тарас Березовец. В частности, он упомянул, что "знаменитый" автомат советского конструктора Михаила Калашникова АК-47, давший начало одноименной серии оружия, на самом деле был скопирован с немецкой штурмовой винтовки StG 44. Ее создаталем был Хуго Шмайссер.

"Слухи о плагиате также усиливаются тем, что после Второй мировой войны в город Ижевск, Россия, где был создан АК-47, было вывезено для технической проработки более 50 образцов германской винтовки Stg-44. Кроме самих винтовок, на завод было отправлено более 10 000 страниц технической документации о Stg-44", — пишет Березовец.

Как отметил Березовец, в 1946 году Шмайссеру было предложено выехать в СССР в качестве консультанта. До 1952 года немецкий конструктор жил в Ижевске — там же создавали АК-47.

Сам же Калашников никакого участия в разработке нового оружия не принимал, а якобы пьянствовал и мешал немецким конструкторам, пишет Березовец.

Интересен тот факт, что через четыре года после смерти Калашникова в Москве был установлен памятник оружейнику, на котором была обнаружена схема немецкой штурмовой винтовки StG 44. Об этом писал в Facebook редактор журнала Rolling Wheels Юрий Пашолок. Правда, позже данный элемент памятника спилили.

В то же время внешне похожи такие образцы оружия, как немецкий пистолет Walther PPK, выпущенный в 1929 году и советский пистолет Макарова (ПМ), выпущенный в конце 1940-х — начале 1950-х годов.

Различие в конструкциях магазинов заключается в способе их фиксации. У пистолета Walther PPK магазин фиксируется кнопкой, расположенной в задней части рукояти, у ПМ защелка магазина расположена снизу.

Кроме того самый известный советский пистолет со времен Второй мировой войны — "Тульский Токарева", он же "ТТ" — оказался копией Browning 1903. Основные отличия — это накладка на рукояти, скрытость курка для ручного взвода и наличие предохранителя.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы СССР украл у Запада.