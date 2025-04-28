Украина предложила США новый механизм репараций с России: как он будет выглядеть

Киев считает, что все активы России принадлежат ему, потому не отказывается от желания забрать их

Украина при обсуждении соглашения о полезных ископаемых предложила представителям США применить новый механизм своеобразных репараций с России. Он предусматривает введение специальной пошлины на импорт любых товаров из России, которая будет перенаправляться на восстановление Украины после войны.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, у Украины уже есть 50 млрд долларов подтвержденных доходов от замороженных активов России, которые используются для финансирования Вооруженных сил, быстрого восстановления разрушенного и бюджетных потребностей. Однако Киев считает, что все активы России принадлежат ему, поэтому не отказывается от желания забрать их – но, несмотря на это, предлагает еще один механизм получения с российского режима репараций.

"Помимо их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России", — говорится в сообщении Шмыгаля.

Премьер добавил, что санкции против России остаются важным инструментом давления на Кремль. В противном случае Россия не пыталась бы постоянно ослабить ограничения.

Между тем, европейские страны почти три года не могут конфисковать замороженные российские активы и передать Украине, чтобы украинские войска получили мощный инструмент для отпора полномасштабной агрессии РФ. На кону стоит судьба 50 млрд долларов.

Отметим, что из-за позиции новой администрации США европейские союзники обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов. Целью является использование этих средств для компенсаций Украины. Польша, Великобритания и балтийские страны (Литва, Латвия, Эстония) хотят конфисковать российские деньги в пользу Украины, из-за огромного ущерба, нанесенного Россией. Но лидеры стран "старой Европы" против: считают, что конфискация активов на данном этапе якобы усложнит их использование в качестве рычага для мирных переговоров. Правда, это очередная отговорка: раньше они приводили другие, такие же смехотворные "аргументы".