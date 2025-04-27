Есть даже свое баскетбольное кольцо: роскошный пентхаус с видом на море сдают в Одессе (фото, видео)

В помещении есть все удобства

Если вы всегда мечтали о скромном жилье на 260 квадратных метра с видом на море и тихими соседями, то в Одессе такую можно снять "всего" за 2000 долларов в месяц. Расположен объект в жилом комплексе "Белый парус".

Кадрами того, как выглядит жилище, поделился местный telegram-канал "Ху**ая Одесса". Объявление о сдаче можно найти на сайте объявлений OLX.

Квартира находится на 17 этаже по адресу Литературная 1А. В ней три комнаты, кухня, 2 санузла, ванна с джакузи и огромная терраса с видом на море. При этом на террасе есть еще и застекленная веранда на 23 квадрата с душевой кабинкой и зоной барбекю.

Внутри также установлено четыре кондиционера и система очистки питьевой воды. Помещение расположено на закрытой охраняемой территории, а доступ внутрь можно получить лишь по карточке.

Здание полностью автономное и в периоды отключений света внутри продолжает работать водоснабжение, тепло и лифт. Также на территории жилого комплекса есть фитнес-центр с бассейном, салон красоты и подземный паркинг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре сдают квартиру в "царском доме". Будущим арендаторам предлагают две просторные комнаты, но есть и определенные особенности.