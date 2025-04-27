Усик - Дюбуа 2: названа официальная дата реванша

Большой бой пройдет в середине лета

В воскресенье, 27 апреля, стало официально известно, что чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) проведет свой следующий бой 19 июля. Соперником украинца станет обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO).

Об этом сообщает промоутерская компания Queensberry Promotions, которая представляет Дюбуа. На кону поединка будут стоять все основные пояса в супертяжелом весе.

"Незаконченные дела должны быть улажены, и нет большей награды… Корона абсолютного чемпиона в хевивейте", — гласит сообщение под постером.

Добавим, если Усик победит, то станет двукратным абсолютным чемпионом мира. По информации источника, официальным транслятором поединка по всему миру станет сервис DAZN. Бой пройдет в Лондоне на знаменитой арене "Уэмбли".

Напомним, Усик и Дюбуа уже дрались на ринге. Тогда титульный поединок завершился скандальной победой украинца. Дело в том, что Кот побывал в длительном нокдауне после удара ниже пояса. Однако в команде британца считают, что удар был нанесен по правилам бокса и судья должен был начать отсчет.