"Это существо привлекает к себе внимание": известная детская писательница унизила мальчика с аутизмом на "Книжной стране"

Воронина на связь не выходит – выбрала вариант проигнорировать обращение, как и возмущение людей

В Киеве детская писательница Леся Воронина (Елена Воронина), автор "Тайного общества трусов", попала в скандал во время презентации детских книг "Книжная страна". Она унизила 12-летнего Тимофея Кравченко, который имеет аутизм и пришел на презентацию вместе с классом, заявив в адрес мальчика, что "это существо привлекает к себе внимание".

Об этом написала мать Тимофея, Виктория Кравченко. По ее словам, Тимофей вместе с классом из школы "Скарб" поехал на презентацию, чтобы пообщаться с авторами и приобрести новые книги для чтения.

"На мероприятии вместе с ними присутствовала автор детских книг Леся Воронина. Во время общения очень досадно поразила ее реакция на Тимофея, который является ребенком с аутизмом. Тимофей вместе с другими детьми пошел на встречу, чтобы задавать вопросы, слушать авторов, быть частью события. К сожалению, в зале прозвучала ее реплика: "существо, которое привлекает к себе внимание". Одноклассники не оставили это без внимания – поддержали Тимофея, выразили, что такие слова оскорбительны и недопустимы. Классный руководитель попыталась сгладить ситуацию, пытаясь объяснить, что он ребенок с аутизмом и есть особенности общения. На что Леся Воронина ответила, что это и так понятно", – говорится в сообщении.

Виктория Кравченко добавила, что непосредственно школа попыталась связаться с Ворониной через социальные сети. Но она выбрала вариант проигнорировать обращение, как проигнорировала возмущение во время скандала.

"Я не понимаю, почему в современном мире взрослый человек считает нормой поведение буллинга. Какой пример подает Леся Воронина для нового поколения, которое, кстати, более человечное и внимательное к окружающим", — резюмировала она.

Оксана Андреева, директор "Скарба", также прокомментировала этот инцидент, отметив, что таких событий вообще не должно случаться, особенно от людей, создающих книги для детей. Также она посоветовала писательнице извиниться, пока это возможно.

"Я искренне прошу госпожу Лесю Воронину, если это сообщение до вас дойдет, извиниться перед нашими учениками, перед всеми услышавшими вас детьми. Потому что это было больно. Потому что это был буллинг. И это не имеет права повториться", — добавила она.

Ранее "Телеграф" писал, что учительница и ученица подрались прямо в школе Киева. Также мы писали, что в школе №237 города Киев мог произойти досадный инцидент. По информации матери пострадавшего ученика, ее сына якобы подвергли физическому насилию, ему одевали пакет на голову и били по голове.