Укр

Проводы 2025: что нельзя делать, чтобы не иметь проблем

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Проводы 2025 – что нельзя делать
Проводы 2025 – что нельзя делать. Фото Freepik

Длится Проводная неделя

В понедельник, 28 апреля, по новому стилю, христиане чествуют святых мучеников Максима и Даду. Они работали государственными служащими Римской империи. До введения новоюлианского календаря святых упоминали 11 мая.

Максим и Дада жили в период правления императора Диоклетиана. Они обратились в христианство и стали распространять веру в Спасителя. Однажды братьям приказали принести жертву языческим богам, однако они не согласились. После этого Максима и Даду начали жестоко пытать, поэтому они погибли.

Традиции и приметы 28 апреля

В этот день продолжается Проводная неделя, когда верующие посещают могилы родных и близких. Священники кропят места захоронений. Также христиане идут в церковь, чтобы помолиться за души умерших.

  • Теплая погода в этот день — ждите урожай.
  • Дует сильный ветер – лето будет прохладным.
  • Одуванчики еще не начали цвести — лето будет жарким.

Что нельзя делать 28 апреля

  • В этот день не стоит стричь ногти или волосы, потому что можете иметь проблемы.
  • Не стоит начинать что-то новое, потому что не будете иметь в этом успеха.
  • Не начинайте конфликтов и ссор, потому что это затянется на весь год.
  • Запрещается сплетничать, завидовать, говорить о ком-то плохо.

Именины 28 апреля

В этот день отмечают День ангела Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники будем отмечать в мае. Не упустите важные даты в последнем месяце весны.

Теги:
#Традиции #Запреты #Свято #Прикмети