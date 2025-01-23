Обвинения ГБР против бизнесмена Игоря Зотько не выдерживают критики, — Шнайдер

Обвинения Государственного бюро расследований против владельца одной из крупнейших лицензированных компаний игорного бизнеса в Украине ООО "УкрГеймТехнолоджи" (бренд PIN-UP.UA) Игоря Зотько не имеют под собой никаких доказательств и основываются на выдумках следователей.

Об этом пишет в своей колонке на сайте "Апостроф" блогер и юрист Михаил Шнайдер, передает dsnews.ua.

Он отметил, что Игорю Зотько инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 111-2 УК Украины – пособничество государству-агрессору.

Однако юрист обращает внимание, что анализ фактов и других юридических и экономических аспектов ставит под сомнение обоснованность этих обвинений. Так, по версии следствия, "УкрГеймТехнолоджи" платила лицензионные платежи компании GuruFlow Team LTD (Кипр), якобы имевшей долговые обязательства перед российской компанией. Эти средства, по мнению следователей, могли попадать в Россию и использоваться для уплаты налогов или других целей, косвенно финансировавших войну.

Адвокаты Игоря Зотько все обвинения следствия отвергают, указывая на отсутствие у силовиков доказательной базы. Представители защиты утверждают, что лицензионный договор с кипрской компанией был заключен еще в 2021 году, а каждый платеж проходил через финансовый мониторинг в Украине, не выявивший никаких нарушений. Кроме того, GuruFlow Team LTD принадлежит гражданке Украины, не имеет никакого отношения к российским компаниям, аффилированным структурам или долговым обязательствам перед ними.

Какие-либо утверждения о наличии связей GuruFlow Team LTD с российскими компаниями выглядят вымышленными, поскольку никаких доказательств этого нет, указывает Шнайдер.

Юрист отметил, что статья 111-2 была введена в апреле 2022 года, а следствие утверждает, что действия, которые квалифицируются как пособничество, начались еще в 2021 году. Однако закон не имеет обратного действия.

Он также указал и другие противоречия.

"О подследственности дела. Расследование по статье 111-2 УК Украины должна осуществлять СБУ, ведь оно касается вопросов национальной безопасности. Однако дело расследует ГБР, что ставит под сомнение процессуальную чистоту действий. Недоказанность умысла. Пособничеством государству-агрессору могут считаться лишь умышленные действия, направленные на передачу активов ее представителям. В случае Зотько речь идео о выполнении законного лицензионного договора, заключенного задолго до войны, не имеющего никаких признаков умышленного пособничества", — добавил он.

Кроме того, даже если бы долги перед россиянами существовали, украинское законодательство не предусматривает ответственности за то, как контрагент использует полученные средства, указывает юрист.

По словам Шнайдера, логика обвинений выглядит опасной, поскольку по ней под статью 111-2 можно подвести любые хозяйственные операции, например с иностранными компаниями, продолжающими деятельность на территории России.

Юрист также обратил внимание, что ООО "УкрГеймТехнолоджи" является одним из крупнейших налогоплательщиков в своей отрасли. За время работы компания перечислила в государственный бюджет почти 5 млрд грн налогов. Сейчас на счетах компании арестовано 2,6 млрд грн. Таким образом, блокирование деятельности компании означает потерю налоговых поступлений более чем в 500 млн грн ежемесячно, отметил юрист. Кроме того, Игорь Зотько и его компания активно поддерживали армию и гуманитарные инициативы.

Шнайдер подчеркнул, что действия ГБР по преследованию крупного налогоплательщика подрывают доверие к государственным институтам, негативно влияют на инвестиционный климат, а также ставят под сомнение защиту добросовестного бизнеса.

"Дело Игоря Зотько — это пример того, как несовершенство законодательства и неправомерные действия правоохранительных органов могут использоваться для давления на бизнес, который поддерживает экономику страны и помогает армии", — констатировал он.