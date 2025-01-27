В срыве достройки Хмельницкой АЭС заинтересованы частные энергокомпании — СМИ

Одной из основных причин блокирования в парламенте закона о достройке Хмельницкой АЭС является позиция многочисленных частных производителей электроэнергии, которые намерены заработать на "распределенной генерации" и опасаются конкуренции со стороны государственного Энергоатома. Об этом идет речь в статье издания РБК Украина.

"Понятно, что с достройкой новых блоков ХАЭС угроза ущерба для владельцев небольших газогенерирующих станций растет. Лоббистами энергоинвесторов пропитаны все фракции Рады, даже некоторые депутаты имеют собственный интерес в таком бизнесе. Поэтому первая версия заключается именно в лоббистской попытке законодательной блокировки крупного конкурента", — говорится в статье.

Фронтменом в противодействии развитию атомной энергетики выступает фракция "Голос", к тому же стремящаяся таким образом поправить свой рейтинг, который колеблется у отметки в 0%, отмечает издание.

"Партия "Голос" зашла в парламент, едва пройдя 5-процентный проходной барьер с результатом 5,82%. С тех пор самая маленькая фракция ВР пережила ряд скандалов, самоустранение узнаваемых лидеров, отток части депутатов. Рейтинг партии сейчас, если верить социологическим исследованием, колеблется около нуля. Поэтому вполне логичным является поиск какой-то громкой темы, на которой можно было бы построить электоральную реконкисту", — пишет издание.

Впрочем, говорится в статье, выбор как самой темы, так и времени старта был крайне неудачным.

"Когда электроэнергия становится для общества витальной ценностью, то публичное противодействие строительству новых энергообъектов мало похоже на политический трамплин. Скорее, на гвоздь в гроб политической карьеры", — говорится в тексте статьи.