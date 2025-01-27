У зриві добудови Хмельницької АЕС зацікавлені приватні енергокомпанії — ЗМІ

Однією з основних причин блокування в парламенті закону про добудову Хмельницької АЕС є позиція численних приватних виробників електроенергії, які мають намір заробити на "розподіленій генерації" та побоюються конкуренції з боку державного Енергоатому. Про це йдеться в статті видання РБК Україна.

"Зрозуміло, що з добудовою нових блоків ХАЕС загроза збитків для власників невеличких газогенеруючих станцій зростає. Лобістами енергоінвесторів просякнуті всі фракції Ради, навіть деякі депутати мають власний інтерес в такому бізнесі. Тому, перша версія полягає саме в лобістській спробі законодавчого блокування великого конкурента", — йдеться в статті.

Фронтменом у протидії розвитку атомної енергетики виступає фракція "Голос", яка до того ж прагне в такий спосіб поправити свій рейтинг, що коливається біля відмітки в 0%, зазначає видання.

"Партія "Голос" зайшла в парламент, ледве перетнувши 5-відсотковий прохідний бар’єр з результатом 5,82%. З того часу найменша фракція ВР пережила низку скандалів, самоусунення впізнаваних лідерів, відтік частини депутатів. Рейтинг партії зараз, якщо вірити соціологічним дослідженням, коливається близько нуля. Тому цілком логічним є пошук якоїсь гучної теми, на якій можна було б побудувати електоральну реконкісту", — пише видання.

Втім, йдеться в статі, вибір як самої теми, так і часу старту був вкрай невдалим.

"Коли електроенергія стає для суспільства життєвою цінністю, то публічна протидія побудові нових енергооб’єктів мало схожа на політичний трамплін. Скоріше, на цвях в домовині політичної кар’єри", — йдеться в тексті статті.