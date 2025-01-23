Два эшелона боеприпасов уже в Украине: в PHU Lechmar рассказали о ходе закупок для ГНСУ

Польская компания готовит к отгрузке для Украины товар военного назначения на 23 миллиарда гривен

Польская компания PHU Lechmar заявила, что товар военного назначения в рамках контракта с ГНСУ на сумму 23 миллиарда гривен уже осмотрела военная комиссия, и он готовится к отгрузке в Украину, сообщает УНИАН. Сейчас закончена документальная работа и компания начинает отгрузку по контракту.

Предыдущий контракт с ГНСУ на закупку 155-мм выстрелов был выполнен летом 2024 года в полном объеме. В компании отмечают, что с 1 января 2025 года компания уже завезла ГНСУ два эшелона боеприпасов и более 40 машин, а за последние 3 месяца в рамках работы с Государственной пограничной службой Украины есть ощутимые результаты. Более того, Силам обороны были поставлены очень нужные самоходные гаубицы. Они приехали в ГНСУ через месяц с момента предоплаты, и это при том, что на мировом рынке на них огромный дефицит.

"И еще многое важное и необходимое для Сил безопасности и обороны. В частности, два эшелона боеприпасов заехали в Украину на прошлой неделе. Мы бы не должны писать и говорить об этом, потому что все происходящее в украинском медиапространстве очень тщательно изучают наши враги, но информационная атака последних дней заставляет нас это делать", — отметил представитель компании PHU Lechmar.

Напомним, в ноябре на Ставке Верховного Главнокомандующего Украины было принято решение о перераспределении 23 млрд на закупку снарядов Государственной пограничной службой. Польская компания PHU Lechmar обязалась закупить необходимые снаряды для Сил безопасности и обороны.

PHU Lechmar – польская логистическая компания, которая более 10 лет находит и закупает вооружение по всему миру. Компания работает с Силами безопасности и обороны Украины с 2014 года, а особое значение сотрудничество приобрело в условиях полномасштабной войны. Сообщается, что PHU Lechmar имеет широкую базу контактов и значительный опыт работы с производителями военной продукции, государственными и частными предприятиями оборонной промышленности по всему миру.