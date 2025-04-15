Семь километров мистики и легенд: рассказываем, что манит туристов на остров Муромец в Киеве (фото)

Этот остров сегодня объединяет заповедные зоны с современным парком, привлекая посетителей своими живописными пейзажами, культурными памятниками и возможностями для активного отдыха

Остров Муромец – это уникальное сочетание природы и истории в сердце Киева, заслуживающее особого внимания. Расположенный между Днепром и Десёнкой, этот остров является одним из крупнейших в днепровском бассейне, занимая около 800 гектаров и протягиваясь на 7,5 км.

Сегодня Муромец соединяется с Трухановым островом и находится между оживленными районами Оболонь и Троещина. А легенды о богатыре Илье Муромце переплетаются здесь с археологическими находками XII века.

Легенды и былины: прошлое острова

Загадочное название острова связывают с именем легендарного богатыря Ильи Муромца. Предания гласят, что именно в этих краях он нес свою службу, защищая землю от зла. Археологические находки, подтверждающие существование древнерусских городищ XII века, добавляют исторической ценности этому месту.

От пастбищ до парка: эволюция Муромца

На протяжении столетий остров использовался как пастбище и место для рыболовства. В 1972 году здесь был основан парк "Муромец" (ранее известный как парк "Дружбы народов"), который стал частью Днепровского парка, простирающегося вдоль Киева. Парк занимает около 78 гектаров и включает в себя историческую, детскую, водноспортивную зоны и пляжи.

Культурное достояние: памятник Илье Муромцу

Особое место в культурном ландшафте острова занимает памятник Илье Муромцу, установленный в 2008 году. Эта семиметровая бронзовая скульптура, весом более двух тонн, изображает богатыря в доспехах, верхом на коне с копьем, украшенным тризубом – символом Украины. Автор памятника – киевский скульптор Владимир Журавель, а моделью для богатыря послужил чемпион мира по силовому многоборью Василий Вирастюк.

Природные сокровища и заповедные зоны

Природное разнообразие острова поражает: здесь можно найти дикие луга, леса, песчаные дюны, а также уникальные водоемы и проливы и заказники. С 1999 года на острове функционирует общезоологический заказник Бобровня, а в 2002 году был создан ландшафтный заказник Муромец-Лопуховатое.

Муромец сегодня: место отдыха и вдохновения

Сегодня Муромец – это не только исторический памятник и природный заповедник, но и популярное место отдыха для киевлян и гостей города. Уникальная атмосфера, богатая история и живописные пейзажи привлекают сюда любителей прогулок, спортивных занятий и культурных мероприятий.

Современные развлечения в парке "Муромец"

Парк "Муромец" — крупнейший в Киеве и часть регионального ландшафтного парка "Днепровские острова". Он предлагает широкий спектр активностей для всех возрастов и уровней подготовки:

Аэротруба — возможность испытать полёт в аэродинамической трубе под присмотром инструкторов, создавая ощущения, похожие на прыжок с парашютом, но безопасно.

Теннис — современный теннисный клуб с открытыми и крытыми кортами, а также школа тенниса для новичков и профессионалов.

Мотоспорт и мотошкола — обучение в школе Probiker с базовыми и углублёнными курсами, а также прокат мотоциклов для прогулок по специально оборудованной трассе.

Бампербол — футбол в больших надувных шарах, безопасный и весёлый командный спорт для детей и взрослых.

Вездеход SHERP — экстремальные поездки по бездорожью, включая болота, песок и воду, для компаний до четырёх человек.

Верёвочный парк — трассы с препятствиями на высоте от 1,5 до 12 метров, подходящие для взрослых и детей, развивающие ловкость и силу.

Отдых на воде — прокат байдарок, каяков и SUP-бординг для тренировки баланса и координации.

Прокат квадроциклов и велосипедные прогулки — активный отдых на суше с возможностью исследовать природные ландшафты острова.

Эти развлечения делают парк "Муромец" идеальным местом для активного отдыха, укрепления здоровья и улучшения настроения в экологически чистой зоне.

Остров Муромец – живой символ киевской природы и истории. Он сумел объединить легенды, археологию и современный городской отдых, сохраняя свою уникальную природную среду и культурное значение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как жила Предместная слободка и что такое Киевская Венеция на самом деле. Сегодня мы знаем эти места как Гидропарк.