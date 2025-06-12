Порошенко призывает строить оборонительные сооружения, забыв свои провалы и хищения – военный

Петр Порошенко требует строительства новых фортификаций на фронте, однако ему следовало бы понести ответственность за масштабные хищения на линиях обороны во время его каденции. Об этом заявил военный Алексей "Сталкер".

По словам военного, Порошенко призывает власти "усилить, углубить, распространить" защитные постройки по всей линии фронта, а также создать горячую линию для расследования возможных нарушений в их строительстве. Однако вся страна помнит тотальный провал программы строительства оборонительных рубежей при его президентстве.

"Вместо того чтобы требовать строительство новых фортификаций, Порошенко должен ответить за хищение миллиардов гривен на старых", — отмечает Алексей "Сталкер".

В этом контексте "Сталкер" напоминает о провальном проекте строительства стены на границе с РФ.

"Когда Путин напал на Украину 11 лет назад, Порошенко выбрали президентом. Первым делом, он объявил строительство века — возведение "стены Порошенко-Яценюка", которая должна была сдерживать наступление агрессора на границе с нашим государством. На данный пиар-проект было потрачено 3 млрд (!) грн бюджетных средств. Деньги на стену разворовали, а страна получила дорогую пиар-кампанию Порошенко и несколько километров дешевого забора, поросшего сорняком", — отмечает военный.

"Сталкер" также рассказывает о проекте строительства оборонительных рубежей во время каденции Порошенко и называет их неэффективными.

"Вместо того, чтобы строить их (оборонные рубежи. – Ред.) на востоке, Порошенко перерезал несколько красных лент в Житомирской области и торжественно заявил, что страна защищена фортификационными сооружениями уже на 80%. Кто воевал с 2014 года, помнит, что абсолютное большинство укреплений были построены или силами армии под свои задачи, или — централизованно в недостаточном количестве недостаточного качества, и их польза была минимальной. Оказалось, что "линия обороны", о которой отчитывался Порошенко, существовала только в телесюжетах его "5 канала", — пишет военный.