Порошенко закликає будувати оборонні споруди, забувши власні провали і розкрадання – військовий

Петро Порошенко вимагає будівництва нових фортифікацій на фронті, проте йому варто було б понести відповідальність за масштабні розкрадання на лініях оборони під час його каденції. Про це заявив військовий Олексій "Сталкер".

За словами військового, Порошенко закликає владу "посилити, поглибити, поширити" захисні споруди по всій лінії фронту, а також створити гарячу лінію для розслідування можливих порушень у їх будівництві. Однак, вся країна пам’ятає тотальний провал програми будівництва оборонних рубежів за його президентства.

"Замість того, щоб вимагати будівництво нових фортифікацій, Порошенко має відповісти за розкрадення мільярдів гривень на старих", – наголошує Олексій "Сталкер".

В цьому контексті "Сталкер" нагадує про провальний проєкт будівництва стіни на кордоні із РФ.

"Коли Путін напав на Україну 11 років тому, Порошенка вибрали президентом. Першим ділом, він оголосив будівництво століття – зведення "стіни Порошенка-Яценюка", яка мала стримувати наступ агресора на кордоні з нашою державою. На даний піар-проєкт було витрачено 3 млрд (!) грн бюджетних коштів. Гроші на стіну розікрали, а країна натомість отримала дорогу піар-кампанію Порошенка та декілька кілометрів дешевого паркану, що поріс бур’яном", — зазначає військовий.

"Сталкер" також розповідає про проєкт будівництва оборонних рубежів під час каденції Порошенко та називає їх неефективним.

"Замість будувати їх (оборонні рубежі. – Ред.) на сході, Порошенко перерізав декілька червоних стрічок в Житомирській області і урочисто заявив, що країна захищена фортифікаційними спорудами вже на 80%. Хто воював з 2014 року, пам’ятає, що абсолютна більшість укріплень були побудовані або силами армії під власні задачі, або – централізовано в недостатній кількості недостатньої якості, і їхня користь була мінімальною. Виявилося, що "лінія оборони", про яку звітував Порошенко, існувала лише в телесюжетах його "5 каналу", — пише військовий.