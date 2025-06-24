Снижения цен на лекарства не произошло, а рынок перераспределили в пользу отдельных фармпроизводителей, – политолог
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Последние решения Министерства здравоохранения и Совета национальной безопасности и обороны Украины, призванные способствовать снижению цен на лекарственные средства, фактически привели к противоположному эффекту, считает политолог Алексей Голобуцкий.
"Вместо реального уменьшения стоимости мы имеем рост цен, усиление давления на аптеки и дистрибьюторов и концентрацию прибылей в руках отдельных производителей, стремящихся сохранить контроль над рынком", – написал эксперт на своей странице в Facebook .
По словам Голобуцкого, Минздрав согласился на публичную "скидку" 100 второстепенных препаратов, список которых составили сами производители. В то же время запрет маркетинговых договоров не снизил розничные цены, а позволил компаниям оставить маркетинговые бюджеты у себя.
"Компромиссная модель, предложенная участниками рынка, была отвергнута без объяснений. В то же время реализован вариант, выгодный только узкому кругу производителей", – отметил политолог.
В итоге, по словам эксперта, речь идет не о реформе, а о перераспределении сотен миллионов гривен, которые в конечном итоге платит конечный потребитель. Большинство участников фармрынка не поддержали предложенную модель.
По мнению Голобуцкого, нынешняя ситуация демонстрирует символический характер политики Минздрава: "громкие заявления, минимум реальных изменений и избегание конфликта с влиятельными игроками".
"Такая ручная регулировка не имеет ничего общего с заботой о пациенте. Это контроль над финансовыми потоками, а не системное решение", – резюмировал эксперт.
Он также добавил, что нынешняя политика в отрасли свидетельствует о кулуарном установлении правил игры – не в интересах конкуренции, а в пользу отдельных сильных игроков рынка.