Снижения цен на лекарства не произошло, а рынок перераспределили в пользу отдельных фармпроизводителей, – политолог

Последние решения Министерства здравоохранения и Совета национальной безопасности и обороны Украины, призванные способствовать снижению цен на лекарственные средства, фактически привели к противоположному эффекту, считает политолог Алексей Голобуцкий.

"Вместо реального уменьшения стоимости мы имеем рост цен, усиление давления на аптеки и дистрибьюторов и концентрацию прибылей в руках отдельных производителей, стремящихся сохранить контроль над рынком", – написал эксперт на своей странице в Facebook .

По словам Голобуцкого, Минздрав согласился на публичную "скидку" 100 второстепенных препаратов, список которых составили сами производители. В то же время запрет маркетинговых договоров не снизил розничные цены, а позволил компаниям оставить маркетинговые бюджеты у себя.

"Компромиссная модель, предложенная участниками рынка, была отвергнута без объяснений. В то же время реализован вариант, выгодный только узкому кругу производителей", – отметил политолог.

В итоге, по словам эксперта, речь идет не о реформе, а о перераспределении сотен миллионов гривен, которые в конечном итоге платит конечный потребитель. Большинство участников фармрынка не поддержали предложенную модель.

По мнению Голобуцкого, нынешняя ситуация демонстрирует символический характер политики Минздрава: "громкие заявления, минимум реальных изменений и избегание конфликта с влиятельными игроками".

"Такая ручная регулировка не имеет ничего общего с заботой о пациенте. Это контроль над финансовыми потоками, а не системное решение", – резюмировал эксперт.

Он также добавил, что нынешняя политика в отрасли свидетельствует о кулуарном установлении правил игры – не в интересах конкуренции, а в пользу отдельных сильных игроков рынка.