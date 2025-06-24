Зниження цін на ліки не відбулося, а ринок перерозподілили на користь окремих фармвиробників, – політолог

Останні рішення Міністерства охорони здоров’я та Ради національної безпеки і оборони України, що були покликані сприяти зниженню цін на лікарські засоби, фактично призвели до протилежного ефекту, вважає політолог Олексій Голобуцький.

"Замість реального зменшення вартості ми маємо зростання цін, посилення тиску на аптеки та дистриб’юторів і концентрацію прибутків у руках окремих виробників, які прагнуть зберегти контроль над ринком", – написав експерт на своїй сторінці у Facebook.

За словами Голобуцького, МОЗ погодився на публічну "знижку" 100 другорядних препаратів, список яких склали самі виробники. Водночас заборона маркетингових договорів не знизила роздрібні ціни, а дозволила компаніям залишити маркетингові бюджети у себе.

"Компромісна модель, запропонована учасниками ринку, була відкинута без пояснень. Натомість реалізовано варіант, вигідний лише вузькому колу виробників", – зазначив політолог.

У підсумку, за словами експерта, йдеться не про реформу, а про перерозподіл сотень мільйонів гривень, які зрештою платить кінцевий споживач. Більшість учасників фармринку не підтримали запропоновану модель.

На думку Голобуцького, нинішня ситуація демонструє символічний характер політики МОЗ: "гучні заяви, мінімум реальних змін і уникнення конфлікту з впливовими гравцями".

"Таке ручне регулювання не має нічого спільного з турботою про пацієнта. Це контроль над фінансовими потоками, а не системне рішення", – резюмував експерт.

Він також додав, що нинішня політика в галузі свідчить про кулуарне встановлення правил гри – не в інтересах конкуренції, а на користь окремих сильних гравців ринку.