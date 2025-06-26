Владелец нового казино в "Премьер-Палац" оказался бизнес-партнером подсанкционного в США олигарха

Гражданин Болгарии Георгий Папазки, на которого зарегистрировано новое казино в гостинице "Премьер-Палац", является бизнес-партнером болгарского олигарха Васила Божкова, против которого правительство США в 2021 году ввело санкции.

Об этом сообщают болгарские СМИ.

Согласно их данным, после введения санкций именно Папазки получил часть активов Божкова, которые официально были переоформлены на связанные с ним компании.

Кроме того, семья Папазки контролирует один из крупнейших онлайн-гемблинг-сервисов Болгарии — Winbet. Также с ней связывают другого оператора ставок – Inbet.

Как сообщалось, Папазки является бенефициаром болгарской компании GPP GLOBAL PLAY INVEST LTD, зарегистрировавшей в Украине казино ООО "ГПП ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ". Эта компания, а также ООО "Нико5", зарегистрированы в начале 2025 года по адресу киевской гостиницы "Премьер-Палац" (бульвар Тараса Шевченко, 5-7/29). По состоянию на июнь ни одна из них не имеет лицензии на организацию азартных игр в Украине.

ООО "Нико5" принадлежит другой болгарской компании — VOSTOTECH. Ее бенефициаром является гражданин Болгарии Михайло Севдиев, также являющийся бизнес-партнером Папазки в сфере поставки игрового оборудования (через компанию Pate Play Ltd).

Отель "Премьер-Палац", по данным СБУ, входит в группу VS Energy, которую контролируют граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. В 2022 году против этой группы были введены санкции СНБО, ее украинские активы арестованы.