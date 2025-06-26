Власник нового казино в "Прем’єр-Палаці" виявився бізнес-партнером підсанкційного в США олігарха

Громадянин Болгарії Георгій Папазкі, на якого зареєстровано нове казино в готелі "Прем’єр-Палац", є бізнес-партнером болгарського олігарха Васила Божкова, проти якого уряд США у 2021 році запровадив санкції.

Про це повідомляють болгарські ЗМІ.

Згідно з їхніми даними, після запровадження санкцій саме Папазкі отримав частину активів Божкова, які офіційно були переоформлені на пов’язані з ним компанії.

Окрім того, родина Папазкі контролює один із найбільших онлайн-гемблінг-сервісів Болгарії — Winbet. Також з нею пов’язують іншого оператора ставок — Inbet.

Як повідомлялося, Папазкі є бенефіціаром болгарської компанії GPP GLOBAL PLAY INVEST LTD, яка зареєструвала в Україні казино ТОВ "ГПП ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ". Ця компанія, а також ТОВ "Ніко5", зареєстровані на початку 2025 року за адресою київського готелю "Прем’єр-Палац" (бульвар Тараса Шевченка, 5–7/29). Станом на червень жодна з них не має ліцензії на організацію азартних ігор в Україні.

ТОВ "Ніко5" належить іншій болгарській компанії — VOSTOTECH. Її бенефіціаром є громадянин Болгарії Міхайло Севдієв, який також є бізнес-партнером Папазкі у сфері постачання грального обладнання (через компанію Pate Play Ltd).

Готель "Прем’єр-Палац", за даними СБУ, входить до групи VS Energy, яку контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євген Гінер і Михайло Воєводін. У 2022 році проти цієї групи були запроваджені санкції РНБО, її українські активи — арештовані.