Никакого влияния, никакой прибыли: суды и СНБО отсекли лиц под санкциями от влияния на IDS Ukraine

Компания IDS Ukraine официально заявила , что находящиеся под международными и украинскими санкциями акционеры, включая Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров, с 2022 года полностью отстранены от влияния на деятельность компании.

В то же время, как подчеркивает IDS Ukraine, окончательное изъятие их из состава акционеров находится в компетенции Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), тогда как механизм управления через АРМА не решает этой задачи.

"С 28 февраля 2022 года подсанкционные лица потеряли доступ к управлению компанией. Согласно постановлениям Шевченковского районного суда г. Киева (02.06.2022 года) были наложены аресты на 100% корпоративных прав, принадлежащих компании International Distribution Systems Limited (Кипр) — непосредственному акционеру IDS Ukraine. Впоследствии, 07.11.2023 года, решением Совета национальной безопасности и обороны Украины эта компания включена в санкционный список и принята мера влияния в виде блокирования активов", — говорится в сообщении IDS Ukraine.

Структура собственности компании распределена между несколькими группами, наибольшая из них — 50,01% акций — это акционеры, на которых не распространяются никакие украинские или международные санкции, включая миноритариев из числа топ-менеджмента IDS Ukraine (7,45%), правительство Грузии (7,73%) и представителей семьи грузинского предпринимателя Бадри Патаркацишвили (граждан Великобритании) с долей 34,83%. Опосредованная доля, которая связывается с Михаилом Фридманом, составляет лишь 18,23% и входит в пакет меньшинства акционеров с 49,99%, на которых распространяются санкции.

В компании отмечают: несмотря на то, что Фридман и другие подсанкционные акционеры сохраняют статус сособственников, однако никакого влияния на бизнес, распределение доходов либо управление они не имеют.

"В настоящее время в Высшем антикоррупционном суде Украины по иску Министерства юстиции Украины рассматривается дело об изъятии корпоративных прав компании в доход государства", — именно это решение, как сообщает IDS Ukraine, поставит точку в вопросе отсутствия подсанкционных лиц среди собственников компании.

В компании подчеркивают, что даже при формальном пребывании в составе акционеров до решения ВАКС ни подсанкционные, ни другие акционеры не имеют никаких инструментов контроля либо влияния на компанию.

Отмечается, что стратегическое и операционное управление IDS Ukraine полностью осуществляется украинскими гражданами, на которые не распространяются никакие санкции. В частности, председателем Совета директоров является Всеволод Билас — один из основателей бренда "Моршинская", а топ-менеджмент — украинцы, большинство из которых работают в компании более 20 лет.

Ранее в медиа были обнародованы документы Государственной налоговой службы Украины и ее территориальных подразделений, которые опровергли утверждение отдельных чиновников и политиков. Как уточнили в ГНС, с 2022 года ни один из акционеров не получал доходов от деятельности компании, поэтому подсанкционные акционеры также не получают никакой экономической выгоды от деятельности IDS Ukraine.

Таким образом, распространение информации о влиянии Фридмана на производителя "Моршинской" либо о получении им выгод от деятельности компании противоречит действительности, акцентировали в IDS Ukraine.