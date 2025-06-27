Жодного впливу, жодного прибутку: суди та РНБО відсікли осіб під санкціями від впливу на IDS Ukraine

Компанія IDS Ukraine офіційно заявила , що акціонери, які перебувають під міжнародними й українськими санкціями, включаючи Михайла Фрідмана та його бізнес-партнерів, з 2022 року повністю усунені від впливу на діяльність компанії.

Водночас, як підкреслює IDS Ukraine, остаточне вилучення їх зі складу акціонерів знаходиться в компетенції Вищого антикорупційного суду (ВАКС), тоді як механізм управління через АРМА не вирішує цього завдання.

"З 28 лютого 2022 року підсанкційні особи втратили будь-який доступ до управління компанією. Ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва (02.06.2022 року) було накладено арешти на 100% корпоративних прав, що належать компанії International Distribution Systems Limited (Кіпр) — безпосередньому акціонеру IDS Ukraine. Згодом, 07.11.2023 року, рішенням Ради національної безпеки та оборони України цю компанію включено до санкційного списку та вжито захід впливу у вигляді блокування активів", — йдеться в повідомленні IDS Ukraine.

Структура власності компанії розподілена між кількома групами, найбільша з них — 50,01% акцій — це акціонери, на яких не поширюються жодні українські чи міжнародні санкції, включно з міноритаріями з-поміж топменеджменту IDS Ukraine (7,45%), урядом Грузії (7,73%) і представниками родини грузинського підприємця Бадрі Патаркацишвілі (громадянами Великої Британії) з часткою 34,83%. Опосередкована частка, яка пов’язується з Михайлом Фрідманом, становить лише 18,23% і входить до пакета меншості акціонерів з 49,99%, на яких поширюються санкції.

У компанії наголошують: попри те, що Фрідман та інші підсанкційні акціонери зберігають статус співвласників, проте жодного впливу на бізнес, розподіл прибутків чи управління вони не мають.

"Наразі у Вищому антикорупційному суді України за позовом Міністерства юстиції України розглядається справа про вилучення корпоративних прав компанії в дохід держави", — саме це рішення, як вказує IDS Ukraine, поставить крапку в питанні відсутності підсанкційних осіб серед власників компанії.

У компанії підкреслюють, що навіть за формального перебування у складі акціонерів до рішення ВАКС ні підсанкційні, ні інші акціонери не мають жодних інструментів контролю чи впливу на компанію.

Зазначається, що стратегічне й операційне управління IDS Ukraine повністю здійснюється українськими громадянами, на яких не поширюються жодні санкції. Зокрема, головою Ради директорів є Всеволод Білас — один із фундаторів бренду "Моршинська", а топменеджмент — українці, більшість з яких працюють у компанії понад 20 років.

Раніше в медіа були оприлюднені документи Державної податкової служби України та її територіальних підрозділів, які спростували твердження окремих посадовців і політиків. Як уточнили у ДПС, з 2022 року жоден з акціонерів не отримував доходів від діяльності компанії, тому підсанкційні акціонери також не отримують жодної економічної вигоди від діяльності IDS Ukraine.

Таким чином, поширення інформації про вплив Фрідмана на виробника "Моршинської" чи про отримання ним вигід від діяльності компанії суперечить дійсності, наголосили в IDS Ukraine.