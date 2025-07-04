Порошенко упрекнули в том, что он так и не дал 100 тыс. долларов на восстановление усадьбы Шухевича, обещанные еще в 2024 году

Народный депутат Петр Порошенко так и не выполнил свое обещание восстановить музей Шухевича, разрушенный "шахедом" в январе 2024 года. Об этом сообщил эксперт Валентин Гладких, который показал видео поросших сорняками руин усадьбы и упрекнул политика в том, что слова того не стоят бумаги, на которой написаны.

"На этой неделе Украина отмечает годовщину со дня рождения Романа Шухевича — главнокомандующего УПА. Усадьба в селе Белогорща на Львовщине, в которой погиб командир, со временем стала музеем. 1 января 2024 года ее разрушил российский "шахед". Порошенко тогда пообещал выделить 4 миллиона гривен на восстановление усадьбы. Трудно представить, как восстановить разбомбленное здание за менее чем 100 тыс. долларов, но и их он не дал", — написал Гладких.

Эксперт припомнил семье Порошенко громкую пиар-кампанию на развалинах музея с обещаниями его восстановить.

"В январе 2024 года на развалинах исторического здания стоял с микрофоном перед телекамерами Петр Порошенко: "Мы с Мариной Порошенко решили отстроить уничтоженный сегодня музей Шухевича, чтобы сохранить его для потомков. Пусть террористы знают, что ни нашу память, ни наших людей им никогда не сломать!" Громкие слова "криголама" массово разнесла его ботоферма. Прошло полтора года. День рождения Шухевича. На руинах его усадьбы, которую за свой счет пообещал восстановить Порошенко, вместо новых стен, растут метровые сорняки", — написал Гладких.