Порошенку дорікнули в тому, що він так і не дав 100 тис. доларів на відновлення садиби Шухевича, які обіцяв ще у 2024 році

Народний депутат Петро Порошенко так і не виконав свою обіцянку відновити музей Шухевича, що був зруйнований "шахедом" в січні 2024 року. Про це повідомив експерт Валентин Гладких, який показав відео порослих бур’янами руїн садиби та дорікнув політику, що слова того не варті паперу, на якому написані.

"Цього тижня Україна відзначає річницю з дня народження Романа Шухевича — головнокомандувача УПА. Садиба у селі Білогорща на Львівщині, в якій загинув командир, з часом стала музеєм. 1 січня 2024 року її зруйнував російський "шахед". Порошенко тоді пообіцяв виділити 4 мільйони гривень на відновлення садиби. Важко уявити, як можна відновити розбомблену будівлю за менше, ніж 100 тис. доларів, але і їх він не дав", — написав Гладких.

Експерт пригадав родині Порошенка гучну піар-кампанію на руїнах музею з обіцянками його відновити.

"В січні 2024 року на розвалинах історичної будівлі стояв з мікрофоном перед телекамерами Петро Порошенко: "Ми з Мариною Порошенко вирішили відбудувати знищений сьогодні музей Шухевича, щоб зберегти його для нащадків. Хай терористи знають, що ані нашу пам’ять, ані наших людей їм ніколи не зламати!" Голосні слова "криголама" масово рознесла його ботоферма. Пройшло півтора року. День народження Шухевича. На руїнах його садиби, яку за власний кошт пообіцяв відновити Порошенко, замість нових стін, буяють метрові бур’яни", — написав Гладких.