Укр

Хотела убить сотни людей. СБУ задержала женщину, планировавшую теракт в Киеве

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Женщина планировала в Киеве теракт Новость обновлена 24 июля 2025, 14:10
Женщина планировала в Киеве теракт. Фото Коллаж, "Телеграф"

Взрывчатку спрятала в сумочку

В Киеве женщина планировала устроить теракт в кафе. Служба безопасности Украины (СБУ) уже задержала ее.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что теракт должен был произойти 23 июля вечером в одном из местных кафе.

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила очередной теракт российских спецслужб в Киеве. Задержана фигурантка, которая вечером 23 июля пыталась взорвать кафе в самом центре столицы Украины", — говорится в сообщении.

СБУ предотвратила теракт в Киеве
СБУ предотвратила теракт в Киеве

По данным следствия, женщина планировала оставить в кафе два самодельных взрывных устройства (СВУ). Они имели мощность почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Оказалось, что фигурантка работала на российские спецслужбы.

"Они планировали дистанционно взорвать оба СВУ в вечерний час пик, чтобы убить максимальное количество людей", — добавляют в СБУ.

Однако сотрудники СБУ разоблачили эту операцию и задержали фигурантку "на горячем", когда она зашла в кафе со спрятанными в сумку СВУ. Следствие установило, что российский заказ выполняла киевлянка. Ее оккупанты завербовали для совершения теракта под "чужим флагом", убедив, что женщина якобы должна выполнить задачу СБУ.

СБУ предотвратила теракт в Киеве
Взрывное устройство
СБУ предотвратила теракт в Киеве
Телефон женщины

Сейчас устанавливается, как фигурантка получила СВУ. Российские кураторы за несколько часов до запланированного теракта направили ей геолокацию, где женщина должна была оставить взрывчатку. Все доказательства изъяты и начато досудебное расследование.

Ранее "Телеграф" писал, что в Нацполиции объяснили, может ли украинец, работавший на спецслужбы России и раскаявшийся, рассчитывать на непривлечение к ответственности.

Теги:
#Теракт #Киев #СБУ #Задержали женщину