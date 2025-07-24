Хотела убить сотни людей. СБУ задержала женщину, планировавшую теракт в Киеве

Взрывчатку спрятала в сумочку

В Киеве женщина планировала устроить теракт в кафе. Служба безопасности Украины (СБУ) уже задержала ее.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что теракт должен был произойти 23 июля вечером в одном из местных кафе.

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила очередной теракт российских спецслужб в Киеве. Задержана фигурантка, которая вечером 23 июля пыталась взорвать кафе в самом центре столицы Украины", — говорится в сообщении.

СБУ предотвратила теракт в Киеве

По данным следствия, женщина планировала оставить в кафе два самодельных взрывных устройства (СВУ). Они имели мощность почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Оказалось, что фигурантка работала на российские спецслужбы.

"Они планировали дистанционно взорвать оба СВУ в вечерний час пик, чтобы убить максимальное количество людей", — добавляют в СБУ.

Однако сотрудники СБУ разоблачили эту операцию и задержали фигурантку "на горячем", когда она зашла в кафе со спрятанными в сумку СВУ. Следствие установило, что российский заказ выполняла киевлянка. Ее оккупанты завербовали для совершения теракта под "чужим флагом", убедив, что женщина якобы должна выполнить задачу СБУ.

Взрывное устройство

Телефон женщины

Сейчас устанавливается, как фигурантка получила СВУ. Российские кураторы за несколько часов до запланированного теракта направили ей геолокацию, где женщина должна была оставить взрывчатку. Все доказательства изъяты и начато досудебное расследование.

Ранее "Телеграф" писал, что в Нацполиции объяснили, может ли украинец, работавший на спецслужбы России и раскаявшийся, рассчитывать на непривлечение к ответственности.