"Принимайте закон!" и "Безуглу геть!" Как прошел третий день протестов в Киеве (репортаж)

Протестующих посетила народный депутат Безуглая

Вечером в четверг, 24 июля, в центре Киева люди снова массово вышли на протесты. Акции были вызваны принятием законопроекта №12414, предусматривающего изменения в подчинении антикоррупционных органов.

Таким образом киевляне митингуют уже третий день. В центре событий побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Как и в предыдущие дни, протесты прошли на площади возле театра им. Франко, где собралось большое количество людей с картонками, на которых они изложили свои требования. Эти события уже назвали "революцией на картоне".

На третий день протестов в Киеве все меньше людей, но толпа все равно есть. Люди скандируют: "Принимайте закон!" Речь идет о законопроекте Владимира Зеленского, который должен восстановить независимость НАБУ и САП.

Протесты в Киеве против закона, ограничивающего независимость НАБУ

Люди протестуют против закона №13533

Четвероногие тоже участвуют в митингах

Протесты в Киеве против закона, ограничивающего независимость НАБУ

Протесты в Киеве против закона, ограничивающего независимость НАБУ

Четвероногие тоже участвуют в митингах

Маленькие украинцы с детства учатся протестовать

Протесты в Киеве против закона, ограничивающего независимость НАБУ

Протесты в Киеве против закона, ограничивающего независимость НАБУ

Протесты в Киеве против закона, ограничивающего независимость НАБУ

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Протесты в Киеве против закона, ограничивающего независимость НАБУ

Маленькие украинцы с детства учатся протестовать

Известный украинский блогер Игорь Лаченков сообщил, что на митинг в поддержку НАБУ пришла и народный депутат Марьяна Безуглая, которая голосовала за законопроект №12414.

Она держала небольшой плакат с надписью "Отставка Сырского" и изображением кусочка сыра. Участники акции окружили ее и кричали "Ганьба! Безуглу геть!".

"Просили не приходить политическим чудовищам, нет, приперлась", – прокомментировал Лаченков.

Напомним, президент внес в Верховную Раду как неотложный законопроект №13531 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О прокуратуре" о возобновлении институционной независимости органов, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство по делам о коррупционных правонарушениях".