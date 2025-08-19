На таких ездят звезды: в Киеве заметили редкую четырехколесную зверюгу за "все деньги мира"

На дорогах Киева засветился 720-сильный спорткар от McLaren. Роскошный автомобиль за "все деньги мира" еще даже не успели зарегистрировать.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно об автомобиле.

Роскошь на дорогах Киева

Жителей столицы вряд ли можно удивить дорогими автомобилями, но этот спорткар сразу привлек внимание нашего корреспондента. Редкое авто сразу бросается в глаза, но его характеристики и цена завораживают еще больше.

К слову, спорткар оказался совсем новеньким — он рассекал по Киеву еще транзитных номерах.

McLaren 720S в Киеве

На таких скоростях взлетают боинги

McLaren 720S

McLaren 72S — спортивный автомобиль, созданный британским автопроизводителем McLaren Automotive. Впервые был показан на Женевском автосалоне в 2017 году. Пришел на смену McLaren 650S. При этом во время закрытой премьеры до этой, были проданы 400 автомобилей в особом исполнении

Автомобиль расположен в линейке Super Series, и новее своего преемника на 91 %. Оснащен доработанным 4,0 литровым двигателем V8 с двумя турбокомпрессорами, суммарно выдает 720 л. с. и 770 Н/м.[2] Автомобиль также оборудован семиступенчатой роботизированной коробкой переключения передач и задним приводом. Силовой агрегат является доработанной версией мотора предшественника.

Подробные характеристики:

Двигатель: 4.0-литровый V8 с двойным турбонаддувом.

4.0-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Мощность: 720 л.с.

720 л.с. Крутящий момент: 770 Нм.

770 Нм. Привод: Задний.

Задний. Разгон 0-100 км/ч: 2.9 секунды.

2.9 секунды. Максимальная скорость: 341 км/ч.

341 км/ч. Вес: От 1283 кг.

От 1283 кг. Кузов: Купе.

Купе. Количество мест: 2.

Чтобы стать счастливым обладателем мощного суперкара на вашем счету должно быть не менее 300 тысяч долларов (~12 миллионов гривен).

За то за эти деньги вы не только получите удовольствие от автомобиля, но и приобщитесь к клубу владельцев, который включает в себя мировых звезд:

бывший профессиональный боксёр Флойд Мэйуэзер (по данным СМИ владеет предыдущей версией 650s).

Лорд Диссик — Скотт Диссик, американская телезвезда и бизнесмен, известный по шоу "Keeping Up with the Kardashians".

Даниэль Риккардо — австралийский гонщик Формулы-1, выступавший за команду McLaren

