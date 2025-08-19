На таких ездят звезды: в Киеве заметили редкую четырехколесную зверюгу за "все деньги мира"
На дорогах Киева засветился 720-сильный спорткар от McLaren. Роскошный автомобиль за "все деньги мира" еще даже не успели зарегистрировать.
Роскошь на дорогах Киева
Жителей столицы вряд ли можно удивить дорогими автомобилями, но этот спорткар сразу привлек внимание нашего корреспондента. Редкое авто сразу бросается в глаза, но его характеристики и цена завораживают еще больше.
К слову, спорткар оказался совсем новеньким — он рассекал по Киеву еще транзитных номерах.
На таких скоростях взлетают боинги
McLaren 72S — спортивный автомобиль, созданный британским автопроизводителем McLaren Automotive. Впервые был показан на Женевском автосалоне в 2017 году. Пришел на смену McLaren 650S. При этом во время закрытой премьеры до этой, были проданы 400 автомобилей в особом исполнении
Автомобиль расположен в линейке Super Series, и новее своего преемника на 91 %. Оснащен доработанным 4,0 литровым двигателем V8 с двумя турбокомпрессорами, суммарно выдает 720 л. с. и 770 Н/м.[2] Автомобиль также оборудован семиступенчатой роботизированной коробкой переключения передач и задним приводом. Силовой агрегат является доработанной версией мотора предшественника.
Подробные характеристики:
- Двигатель: 4.0-литровый V8 с двойным турбонаддувом.
- Мощность: 720 л.с.
- Крутящий момент: 770 Нм.
- Привод: Задний.
- Разгон 0-100 км/ч: 2.9 секунды.
- Максимальная скорость: 341 км/ч.
- Вес: От 1283 кг.
- Кузов: Купе.
- Количество мест: 2.
Чтобы стать счастливым обладателем мощного суперкара на вашем счету должно быть не менее 300 тысяч долларов (~12 миллионов гривен).
За то за эти деньги вы не только получите удовольствие от автомобиля, но и приобщитесь к клубу владельцев, который включает в себя мировых звезд:
- бывший профессиональный боксёр Флойд Мэйуэзер (по данным СМИ владеет предыдущей версией 650s).
- Лорд Диссик — Скотт Диссик, американская телезвезда и бизнесмен, известный по шоу "Keeping Up with the Kardashians".
- Даниэль Риккардо — австралийский гонщик Формулы-1, выступавший за команду McLaren
