Украинцев взбудоражило самое эпичное ДТП Украины 2025 года: кто, где и с кем уничтожил Bentley Bentayga
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Киевский бизнесмен влип на огромную сумму за одну ночь, но это только полбеды
Bentley Bentayga не проездила на дорогах Киева и дня после покупки, разбившись в хлам на Жуковом Острове. Резонансная новость о многомиллионной аварии всколыхнула украинское общество, а детали, которые появились вскоре, сделали её еще драматичнее.
"Телеграф" рассказывает полную версию эпичной истории и то как на неё реагируют украинцы.
Дорогущее ДТП — детали
Информацию о происшествии "Телеграфу" рассказали очевидцы. По их словам, двое мужчин после покупки дорогущей Бентайги "обмывали" её в пляжном клубе Mayachok, что на Жуковом Острове.
Праздник, по всей видимости, удался на славу, ибо, со слов информатора, мужчины сели за руль, предварительно, в состоянии очень сильного алкогольного опьянения. Вместе с ними в машине находились девушки и собачка. Поездка в нетрезвом виде продлилась недолго и закончилась в овраге недалеко от клуба.
Согласно предварительным данным, водитель Bentley, не справился с управлением, снес трухлявое дерево и перевернулся. К счастью, все в салоне оказались в порядке и отделались царапинами. Выжила и собачка, но убежала из-за стресса. Её сейчас активно ищут и за возвращение предлагают денежное вознаграждение в размере 5 тысяч долларов.
А вот самой Бентли досталось больше всего. На ней не осталось живого места. И это всего спустя день после регистрации.
Как выглядит Bentley Bentayga после аварии
После аварии элитная Bentley превратилась буквально в хлам. Детали от неё разлетелись по всей округе.
Бентайга до аварии
На момент написания первой новости (6 июня) регистрация авто была настолько свежей, что госномер даже еще не бился по базам.
Однако информацию о ней "Телеграфу" удалось получить из других источников. Как выяснилось изначально Бентли была зарегистрирована на номерах КІ2552АВ.
Это Bentley Bentayga первого поколения (2016-2020 годов выпуска), ввезенная из-за границы в 2023 году.
Её фотографии на старых номерах до аварии можно найти в открытых источниках.
5 июля 2025 года (в день ДТП) машина получила уже новые номера, что, очевидно, говорит смене её владельца.
Что это за "чудо" — Bentley Bentayga (цена и характеристики)
Bentley Bentayga — среднеразмерный кроссовер сегмента "суперлюкс", выпускающийся британской компанией Bentley Motors с 2015 года.
Технические характеристики:
- Bentayga имеет адаптивную пневмоподвеску и постоянный полный привод на основе дифференциала Torsen.
- Оснащён шестилитровым твинтурбобензиновым 12-цилиндровым двигателем с W-конфигурацией.
- Всю мощность двигателя передаёт 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF с восемью режимами движения, причём 60 % мощности получают задние колёса, а 40 % — передние.
- Максимальная скорость автомобиля ограничена 301 км/ч, а разгон до 100 км/ч автомобиль проделывает за 4,1 секунды, при этом средний расход топлива Bentayga — около 12,8 литров/100 км.
- Интерьер автомобиля представлен оформлением из кожи и дерева в классическом стиле Bentley Bentayga имеет активный круиз-контроль, проекционный дисплей, инфракрасную камеру, аудиосистему Naim for Bentley, систему ночного видения, систему удержания полосы движения, съёмный сенсорный пульт для задних пассажиров и многое другое, характерное для автомобиля такого уровня.
Средняя цена на Б/У авто этого поколения составляет примерно 5 миллионов гривен (базовая комплектация).
Новая такая обойдется примерно в 17 миллионов.
Кто владелец иномарки
По информации из источников, новым владельцем Бентли стал киевский предприниматель Ярослав (фамилия скрыта). Он якобы мог быть среди тех, кто выпивал в день ДТП. Основным видом деятельности Ярослава, как указано в открытых реестрах, является предоставление в аренду автомобилей и легковых автотранспортных средств.
На сайте его предприятия можно увидеть, что машины эти элитные: от бронированных авто премиум-класса — до спорткаров по типу Lamborgini и Porshe. Cтоит такое удовольствие в среднем 1000-2000 долларов (в день).
Но есть в наличии машины и "попроще", например, Audi A6. Такие авто можно взять в аренду за пару сотен долларов в день.
Пассажир невезучей Бентли уже тоже известен
По данным источника "Телеграфа", вторым участником безумно дорогой "вечеринки" является некий Сергей, связанный с криптообменником 001к. Он проживает в коттеджном городке "Коник", расположенном в Голосеевском районе. Примечательно, что другой Сергей, владелец 001к (живущий в Монако) распространил сообщение о потерянной собачке в районе Маячка.
Черная полоса — авария, это только полбеды
Как выяснил "Телеграф" владелец, судя по всему, не успел оформить страховку. Автогражданки на этот номер в базе нет, а, значит, вероятнее всего, нет и КАСКО. Это значит, что компенсации он не получит.
Реакция украинцев
Украинцы были ошарашены дорогущей аварией и её обстоятельствами. Многие раскритиковали владельца за "легкомысленность", а другие приняли новость с иронией.
Напомним, ранее мы писали о том, как в Украину пытались завезти первый Lamborghini Gallardo.