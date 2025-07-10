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Украинцев взбудоражило самое эпичное ДТП Украины 2025 года: кто, где и с кем уничтожил Bentley Bentayga

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Бентли Бентайга попала в аварию в Киеве Новость обновлена 10 июля 2025, 15:41
Бентли Бентайга попала в аварию в Киеве. Фото Коллаж "Телеграфа"

Киевский бизнесмен влип на огромную сумму за одну ночь, но это только полбеды

Bentley Bentayga не проездила на дорогах Киева и дня после покупки, разбившись в хлам на Жуковом Острове. Резонансная новость о многомиллионной аварии всколыхнула украинское общество, а детали, которые появились вскоре, сделали её еще драматичнее.

"Телеграф" рассказывает полную версию эпичной истории и то как на неё реагируют украинцы.

Дорогущее ДТП — детали

Информацию о происшествии "Телеграфу" рассказали очевидцы. По их словам, двое мужчин после покупки дорогущей Бентайги "обмывали" её в пляжном клубе Mayachok, что на Жуковом Острове.

Клуб Mayachok
Клуб Mayachok, где "обмывали" Бентли

Праздник, по всей видимости, удался на славу, ибо, со слов информатора, мужчины сели за руль, предварительно, в состоянии очень сильного алкогольного опьянения. Вместе с ними в машине находились девушки и собачка. Поездка в нетрезвом виде продлилась недолго и закончилась в овраге недалеко от клуба.

Авария, Бентли
Приблизительное место аварии с Бентли

Согласно предварительным данным, водитель Bentley, не справился с управлением, снес трухлявое дерево и перевернулся. К счастью, все в салоне оказались в порядке и отделались царапинами. Выжила и собачка, но убежала из-за стресса. Её сейчас активно ищут и за возвращение предлагают денежное вознаграждение в размере 5 тысяч долларов.

Собака, авария, Бентли
Собачка, которая была в Бентли во время аварии

А вот самой Бентли досталось больше всего. На ней не осталось живого места. И это всего спустя день после регистрации.

Как выглядит Bentley Bentayga после аварии

После аварии элитная Bentley превратилась буквально в хлам. Детали от неё разлетелись по всей округе.

Bentley Bentayga ДТП
Бентли после аварии
Bentley Bentayga разбилась
Колесо Bentley теперь живет отдельно
Bentley попала в ДТП
Новенькую Бентли эвакуируют после аварии
Бентли Бентайга, авария в Киеве
Бентли в Киеве попала в ДТП

Бентайга до аварии

На момент написания первой новости (6 июня) регистрация авто была настолько свежей, что госномер даже еще не бился по базам.

Bentley, номера
Номерной знак разбитой Bentley

Однако информацию о ней "Телеграфу" удалось получить из других источников. Как выяснилось изначально Бентли была зарегистрирована на номерах КІ2552АВ.

Это Bentley Bentayga первого поколения (2016-2020 годов выпуска), ввезенная из-за границы в 2023 году.

Её фотографии на старых номерах до аварии можно найти в открытых источниках.

Бентли Бентайга, авария в Киеве
Bentley Bentayga до аварии

5 июля 2025 года (в день ДТП) машина получила уже новые номера, что, очевидно, говорит смене её владельца.

Что это за "чудо" — Bentley Bentayga (цена и характеристики)

Bentley Bentayga — среднеразмерный кроссовер сегмента "суперлюкс", выпускающийся британской компанией Bentley Motors с 2015 года.

Технические характеристики:

  • Bentayga имеет адаптивную пневмоподвеску и постоянный полный привод на основе дифференциала Torsen.
  • Оснащён шестилитровым твинтурбобензиновым 12-цилиндровым двигателем с W-конфигурацией.
  • Всю мощность двигателя передаёт 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF с восемью режимами движения, причём 60 % мощности получают задние колёса, а 40 % — передние.
  • Максимальная скорость автомобиля ограничена 301 км/ч, а разгон до 100 км/ч автомобиль проделывает за 4,1 секунды, при этом средний расход топлива Bentayga — около 12,8 литров/100 км.
  • Интерьер автомобиля представлен оформлением из кожи и дерева в классическом стиле Bentley Bentayga имеет активный круиз-контроль, проекционный дисплей, инфракрасную камеру, аудиосистему Naim for Bentley, систему ночного видения, систему удержания полосы движения, съёмный сенсорный пульт для задних пассажиров и многое другое, характерное для автомобиля такого уровня.

Средняя цена на Б/У авто этого поколения составляет примерно 5 миллионов гривен (базовая комплектация).

Bentley Bentayga, цены Украина
Цены на Bentley Bentayga в Украине

Новая такая обойдется примерно в 17 миллионов.

Bentley Bentayga, цены Украина
Цены на Bentley Bentayga в Украине

Кто владелец иномарки

По информации из источников, новым владельцем Бентли стал киевский предприниматель Ярослав (фамилия скрыта). Он якобы мог быть среди тех, кто выпивал в день ДТП. Основным видом деятельности Ярослава, как указано в открытых реестрах, является предоставление в аренду автомобилей и легковых автотранспортных средств.

Бентли, владелец
Бизнес владельца Бентли

На сайте его предприятия можно увидеть, что машины эти элитные: от бронированных авто премиум-класса — до спорткаров по типу Lamborgini и Porshe. Cтоит такое удовольствие в среднем 1000-2000 долларов (в день).

Бентли, владелец
Бизнес владельца Бентли
Bentley, владелец
Бизнес владельца Бентли

Но есть в наличии машины и "попроще", например, Audi A6. Такие авто можно взять в аренду за пару сотен долларов в день.

Прокат автомобилей в Киеве
Бизнес владельца Бентли

Пассажир невезучей Бентли уже тоже известен

По данным источника "Телеграфа", вторым участником безумно дорогой "вечеринки" является некий Сергей, связанный с криптообменником 001к. Он проживает в коттеджном городке "Коник", расположенном в Голосеевском районе. Примечательно, что другой Сергей, владелец 001к (живущий в Монако) распространил сообщение о потерянной собачке в районе Маячка.

Черная полоса — авария, это только полбеды

Как выяснил "Телеграф" владелец, судя по всему, не успел оформить страховку. Автогражданки на этот номер в базе нет, а, значит, вероятнее всего, нет и КАСКО. Это значит, что компенсации он не получит.

Bentley, страховка
Бентли не была застрохавана

Реакция украинцев

Украинцы были ошарашены дорогущей аварией и её обстоятельствами. Многие раскритиковали владельца за "легкомысленность", а другие приняли новость с иронией.

комментарии, Бентли, авария
Комментарии под постом с новостью об аварии
комментарии, Бентли, авария
Комментарии под постом с новостью об аварии
Комментарии, Бентли, соцсети
Комиентарии украинцев в соцсетях

Напомним, ранее мы писали о том, как в Украину пытались завезти первый Lamborghini Gallardo.

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#ДТП #Bentley #Авария #Бентли