Украинцев взбудоражило самое эпичное ДТП Украины 2025 года: кто, где и с кем уничтожил Bentley Bentayga

Киевский бизнесмен влип на огромную сумму за одну ночь, но это только полбеды

Bentley Bentayga не проездила на дорогах Киева и дня после покупки, разбившись в хлам на Жуковом Острове. Резонансная новость о многомиллионной аварии всколыхнула украинское общество, а детали, которые появились вскоре, сделали её еще драматичнее.

"Телеграф" рассказывает полную версию эпичной истории и то как на неё реагируют украинцы.

Дорогущее ДТП — детали

Информацию о происшествии "Телеграфу" рассказали очевидцы. По их словам, двое мужчин после покупки дорогущей Бентайги "обмывали" её в пляжном клубе Mayachok, что на Жуковом Острове.

Клуб Mayachok, где "обмывали" Бентли

Праздник, по всей видимости, удался на славу, ибо, со слов информатора, мужчины сели за руль, предварительно, в состоянии очень сильного алкогольного опьянения. Вместе с ними в машине находились девушки и собачка. Поездка в нетрезвом виде продлилась недолго и закончилась в овраге недалеко от клуба.

Приблизительное место аварии с Бентли

Согласно предварительным данным, водитель Bentley, не справился с управлением, снес трухлявое дерево и перевернулся. К счастью, все в салоне оказались в порядке и отделались царапинами. Выжила и собачка, но убежала из-за стресса. Её сейчас активно ищут и за возвращение предлагают денежное вознаграждение в размере 5 тысяч долларов.

Собачка, которая была в Бентли во время аварии

А вот самой Бентли досталось больше всего. На ней не осталось живого места. И это всего спустя день после регистрации.

Как выглядит Bentley Bentayga после аварии

После аварии элитная Bentley превратилась буквально в хлам. Детали от неё разлетелись по всей округе.

Бентли после аварии

Колесо Bentley теперь живет отдельно

Новенькую Бентли эвакуируют после аварии

Бентли в Киеве попала в ДТП

Бентайга до аварии

На момент написания первой новости (6 июня) регистрация авто была настолько свежей, что госномер даже еще не бился по базам.

Номерной знак разбитой Bentley

Однако информацию о ней "Телеграфу" удалось получить из других источников. Как выяснилось изначально Бентли была зарегистрирована на номерах КІ2552АВ.

Это Bentley Bentayga первого поколения (2016-2020 годов выпуска), ввезенная из-за границы в 2023 году.

Её фотографии на старых номерах до аварии можно найти в открытых источниках.

Bentley Bentayga до аварии

5 июля 2025 года (в день ДТП) машина получила уже новые номера, что, очевидно, говорит смене её владельца.

Что это за "чудо" — Bentley Bentayga (цена и характеристики)

Bentley Bentayga — среднеразмерный кроссовер сегмента "суперлюкс", выпускающийся британской компанией Bentley Motors с 2015 года.

Технические характеристики:

Bentayga имеет адаптивную пневмоподвеску и постоянный полный привод на основе дифференциала Torsen.

Оснащён шестилитровым твинтурбобензиновым 12-цилиндровым двигателем с W-конфигурацией.

Всю мощность двигателя передаёт 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF с восемью режимами движения, причём 60 % мощности получают задние колёса, а 40 % — передние.

Максимальная скорость автомобиля ограничена 301 км/ч, а разгон до 100 км/ч автомобиль проделывает за 4,1 секунды, при этом средний расход топлива Bentayga — около 12,8 литров/100 км.

Интерьер автомобиля представлен оформлением из кожи и дерева в классическом стиле Bentley Bentayga имеет активный круиз-контроль, проекционный дисплей, инфракрасную камеру, аудиосистему Naim for Bentley, систему ночного видения, систему удержания полосы движения, съёмный сенсорный пульт для задних пассажиров и многое другое, характерное для автомобиля такого уровня.

Средняя цена на Б/У авто этого поколения составляет примерно 5 миллионов гривен (базовая комплектация).

Цены на Bentley Bentayga в Украине

Новая такая обойдется примерно в 17 миллионов.

Цены на Bentley Bentayga в Украине

Кто владелец иномарки

По информации из источников, новым владельцем Бентли стал киевский предприниматель Ярослав (фамилия скрыта). Он якобы мог быть среди тех, кто выпивал в день ДТП. Основным видом деятельности Ярослава, как указано в открытых реестрах, является предоставление в аренду автомобилей и легковых автотранспортных средств.

Бизнес владельца Бентли

На сайте его предприятия можно увидеть, что машины эти элитные: от бронированных авто премиум-класса — до спорткаров по типу Lamborgini и Porshe. Cтоит такое удовольствие в среднем 1000-2000 долларов (в день).

Бизнес владельца Бентли

Бизнес владельца Бентли

Но есть в наличии машины и "попроще", например, Audi A6. Такие авто можно взять в аренду за пару сотен долларов в день.

Бизнес владельца Бентли

Пассажир невезучей Бентли уже тоже известен

По данным источника "Телеграфа", вторым участником безумно дорогой "вечеринки" является некий Сергей, связанный с криптообменником 001к. Он проживает в коттеджном городке "Коник", расположенном в Голосеевском районе. Примечательно, что другой Сергей, владелец 001к (живущий в Монако) распространил сообщение о потерянной собачке в районе Маячка.

Черная полоса — авария, это только полбеды

Как выяснил "Телеграф" владелец, судя по всему, не успел оформить страховку. Автогражданки на этот номер в базе нет, а, значит, вероятнее всего, нет и КАСКО. Это значит, что компенсации он не получит.

Бентли не была застрохавана

Реакция украинцев

Украинцы были ошарашены дорогущей аварией и её обстоятельствами. Многие раскритиковали владельца за "легкомысленность", а другие приняли новость с иронией.

Комментарии под постом с новостью об аварии

Комментарии под постом с новостью об аварии

Комиентарии украинцев в соцсетях

Напомним, ранее мы писали о том, как в Украину пытались завезти первый Lamborghini Gallardo.