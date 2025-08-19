На таких їздять зірки: у Києві помітили рідкісну чотириколісну звірюгу за "всі гроші світу"

На дорогах Києва засвітився 720-сильний спорткар від McLaren. Розкішний автомобіль за "всі гроші світу" ще навіть не встигли зареєструвати.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про автомобіль.

Розкіш на дорогах Києва

Мешканців столиці навряд можна здивувати дорогими автомобілями, але цей спорткар відразу привернув увагу нашого кореспондента. Рідкісне авто відразу впадає в очі, але його характеристики і ціна зачаровують ще більше.

До речі, спорткар виявився зовсім новим — він розсікав по Києву ще на транзитних номерах.

McLaren 720S у Києві

На таких швидкостях злітають боїнги

McLaren 720S

McLaren 72S – спортивний автомобіль, створений британським автовиробником McLaren Automotive. Вперше був показаний на Женевському автосалоні у 2017 році. Прийшов на зміну McLaren 650S. При цьому під час закритої прем’єри були продані 400 автомобілів в особливому виконанні.

Автомобіль розташований у лінійці Super Series, і новіший за свого наступника на 91%. Оснащений доопрацьованим 4,0 літровим двигуном V8 із двома турбокомпресорами, сумарно видає 720 л. с. та 770 Н/м. Автомобіль також обладнаний семиступінчастою роботизованою коробкою перемикання передач та заднім приводом. Силовий агрегат є доопрацьованою версією двигуна попередника.

Детальні характеристики:

Двигун: 4.0-літровий V8 із подвійним турбонаддувом.

4.0-літровий V8 із подвійним турбонаддувом. Потужність: 720 к.с.

720 к.с. Момент, що крутить: 770 Нм.

770 Нм. Привід: задній.

задній. Розгін 0-100 км/год: 2.9 секунд.

2.9 секунд. Максимальна швидкість: 341 км/год.

341 км/год. Вага: Від 1283 кг.

Від 1283 кг. Кузов: Купе.

Купе. Кількість місць: 2.

Губозакатна машина

Щоб стати щасливим володарем потужного спорткара на вашому рахунку, має бути не менше 300 тисяч доларів (~12 мільйонів гривень).

Таке в мене і Флойда Мейвезера

За те за ці гроші ви не тільки отримаєте задоволення від автомобіля, але й долучитесь до клубу власників, який включає світових зірок:

колишній професійний боксер Флойд Мейвезер (за даними ЗМІ володіє попередньою версією 650s).

Лорд Діссік — Скотт Діссік, американська телезірка та бізнесмен, відомий за шоу "Keeping Up with the Kardashians".

Даніель Ріккардо — австралійський гонщик Формули-1, який виступав за команду McLaren

