Доходы бюджета от легальных операторов игорного бизнеса растут — СМИ

Налоговые поступления от лицензированных операторов азартных игр в Украине продолжают демонстрировать динамичный рост, сообщает РБК-Украина. По данным парламентской Временной следственной комиссии (ВСК), за восемь месяцев 2025 года игорный рынок перечислил в государственный бюджет более 13 млрд грн налогов, что превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Представители отрасли подчеркивают, что даже в условиях военного положения компании добросовестно выполняют лицензионные и налоговые обязательства.

По информации Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ), "белые" компании ежегодно платят от 17 до 20 млрд грн налогов и обеспечивают значительные поступления по лицензиям. Только в 2021—2023 годах рынок принес более 4 млрд грн лицензионных платежей. При этом операторы напоминают, что работают в условиях одних из самых высоких в Европе ставок по лицензиям и двойной налоговой нагрузки – 18% налога на валовой доход (GGR) и 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора с выигрышей игроков.

Участники рынка отмечают, что готовы к еще большей прозрачности и поддерживают быстрое внедрение государственной системы онлайн-мониторинга, которая позволит отслеживать каждую ставку и выигрыш в режиме реального времени. По словам главы нового регулятора PlayCity Геннадия Новикова, первый этап этой системы должен заработать в декабре 2025 года, а полноценный запуск ожидается в июне 2026 года.

В то же время эксперты предостерегают, что без запуска онлайн-мониторинга и принятия четких изменений в Налоговый кодекс риск вытеснения легального сегмента теневыми операторами сохраняется. По оценкам социологических и аналитических компаний, от 39% до 53% украинского рынка находится в "серой зоне", что ежегодно стоит бюджету десятков миллиардов гривен.

Отдельное внимание участники рынка обращают на необходимость быстрой и автоматизированной борьбы с нелегальными сайтами, которые, по их словам, часто имеют российское происхождение и работают с использованием криптовалют и схем P2P-платежей. В PlayCity уверяют, что разрабатывают инструменты для ускорения блокировки таких ресурсов.

Напомним, очередное заседание парламентской Временной следственной комиссии прошло на прошлой неделе. На нем обсуждали налоговые поступления от игорного бизнеса, проблемы регулирования, а также масштаб теневого сегмента, который продолжает оставаться почти равным легальному рынку.