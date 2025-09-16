Доходи бюджету від легальних операторів грального бізнесу зростають – ЗМІ

Податкові надходження від ліцензованих операторів азартних ігор в Україні продовжують демонструвати динамічне зростання, повідомляє РБК-Україна. За даними парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК), за вісім місяців 2025 року гральний ринок перерахував до державного бюджету понад 13 млрд грн податків, що перевищує показники аналогічного періоду попереднього року. Представники галузі підкреслюють, що навіть в умовах воєнного стану компанії сумлінно виконують ліцензійні та податкові зобов’язання.

За інформацією Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ), "білі" компанії щороку сплачують від 17 до 20 млрд грн податків і забезпечують значні надходження за ліцензіями. Лише у 2021–2023 роках ринок приніс понад 4 млрд грн ліцензійних платежів. При цьому оператори нагадують, що працюють в умовах одних з найвищих у Європі ставок за ліцензії та подвійного податкового навантаження – 18% податку на валовий дохід (GGR) та 18% ПДФО плюс 5% військового збору з виграшів гравців.

Учасники ринку наголошують, що готові до ще більшої прозорості й підтримують швидке впровадження державної системи онлайн-моніторингу, яка дозволить відстежувати кожну ставку та виграш у режимі реального часу. За словами голови нового регулятора PlayCity Геннадія Новікова, перший етап цієї системи має запрацювати у грудні 2025 року, а повноцінний запуск очікується в червні 2026-го.

Водночас експерти застерігають, що без запуску онлайн-моніторингу та ухвалення чітких змін до Податкового кодексу ризик витіснення легального сегмента тіньовими операторами зберігається. Наразі, за оцінками соціологічних та аналітичних компаній, від 39% до 53% українського ринку перебуває в "сірій зоні", що щороку коштує бюджету десятків мільярдів гривень.

Окрему увагу учасники ринку звертають на необхідність швидкої та автоматизованої боротьби з нелегальними сайтами, які, за їхніми словами, часто мають російське походження та працюють із використанням криптовалют і схем P2P-платежів. У PlayCity запевняють, що розробляють інструменти для прискорення блокування таких ресурсів.

Нагадаємо, чергове засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії відбулося минулого тижня. На ньому обговорювали податкові надходження від грального бізнесу, проблеми регулювання, а також масштаб тіньового сегмента, який продовжує залишатися майже рівним легальному ринку.